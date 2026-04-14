HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.04.2026 10:55 14 Nisan 2026 10:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.04.2026 11:30 14 Nisan 2026 11:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Açlık grevindeki üç mahpus hastaneye kaldırıldı

261 ve 241 gündür açlık grevinde olan üç mahpusun hastaneye kaldırıldığı bildirilirken aileler, ‘zorla müdahale’ ihtimaline karşı endişelerini dile getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Açlık grevindeki üç mahpus hastaneye kaldırıldı

Antalya Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan ve başka bir hapishaneye sevk talebiyle açlık grevi yapan üç mahpus hastaneye kaldırıldı.

Kuyu tiplerine karşı açlık grevi birinci yılı aştı: "Serkan sizin için de direniyor"
Kuyu tiplerine karşı açlık grevi birinci yılı aştı: "Serkan sizin için de direniyor"
17 Kasım 2025

261 gündür açlık grevinde olan Gürkan Türkoğlu ve Tahsin Sağaltıcı ile 241 gündür açlık grevinde olan Hüseyin Özen’in yakınları, mahpusların “kuyu tipi” hapishaneden alınarak hastaneye götürüldüğünü, üç gündür hastanede tutulduklarını ve durumlarına ilişkin net bilgi alınamadığını belirtti.

Zorla müdahale ihtimaline karşı endişe duyan mahpus aileleri ise, Ankara’da başlattıkları oturma eylemi sırasında gözaltına alındı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
açlık grevleri mahpus hakları Kuyu Tipi Cezaevleri
