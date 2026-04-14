Açlık grevindeki üç mahpus hastaneye kaldırıldı

Antalya Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan ve başka bir hapishaneye sevk talebiyle açlık grevi yapan üç mahpus hastaneye kaldırıldı.

261 gündür açlık grevinde olan Gürkan Türkoğlu ve Tahsin Sağaltıcı ile 241 gündür açlık grevinde olan Hüseyin Özen’in yakınları, mahpusların “kuyu tipi” hapishaneden alınarak hastaneye götürüldüğünü, üç gündür hastanede tutulduklarını ve durumlarına ilişkin net bilgi alınamadığını belirtti.

Zorla müdahale ihtimaline karşı endişe duyan mahpus aileleri ise, Ankara’da başlattıkları oturma eylemi sırasında gözaltına alındı.

