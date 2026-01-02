Kuyu tipi cezaevindeki mahpustan TBB'ye çağrı: İhlalleri bizden dinleyin

Kuyu tipi diye adlandırılan cezaevlerinden Erzurum Dumlu 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan Cihan Gökalp, cezaevlerindeki hak ihlallerine dair Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) mektup gönderdi.

Mektubunda hak ihlallerinin işkence haline geldiğini belirten Cihan Gökalp, TBB’nin sorunun çözümü için gerekli makamlar ile muhataplara çağrıda bulunmasını ve yaşanan hak ihlallerini mahpuslardan da dinlemesini talep etti.

Yaşadıkları sorunların çözümü için karşılarında sorun çözen bir cezaevi yönetiminin olmadığının yazıldığı mektupta, aksine sorunu derinleştiren ve eziyet edici hale dönüştüren bir cezaevi yönetiminin olduğu kaydedildi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre mektupta, "Bu anlamıyla çözüm için baronuzun büyük katkısı olacağı inancını ve umudunu koruyoruz" denilerek, cezaevinde yaşanan hak ihlalleri şu şekilde sıralandı:

Gökalp, mektubun devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın baro yetkilileri, maddeler halinde yazdığım ve çözülmeyen, çözülmek istenmeyen, eziyet aracı olarak bir politikaya dönüştürülen sadece bir kısmı. Çok büyük bir şey istemiyoruz; insani şartlarda yaşamak istiyoruz. Cezaevi mimarisi zaten tecritli bir yapı. Bu tecritli yapı içinde şartların insani ölçülerde düzenlenmesini ve çözülmesini istiyoruz. Kimse kalkıp cezaevi yönetiminden tahliye talep etmemiş, özel bir talep içinde bulunmamış.

"Diyoruz ki; yasal haklardan yararlanmak istiyoruz. Yasaların bize tanıdığı hakları engellemeyin. İnsani şartlarda yaşama talebimiz var. Ancak cezaevi yönetimi tüm bu sorunlara karşı kulağını kapamış ve görmezden gelmektedir. Bırakın çözmeyi gün geçtikçe yeni uygulamalar getirerek, var olan uygulamaları daha da derinleştirmektedir. Sizlerden talebimiz, ilgili makamlara çağrıda bulunmanız ve burada mahkumları dinlemenizdir."