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YT: Yayın Tarihi: 11.08.2026 09:22 11 Ağustos 2026 09:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.08.2026 09:27 11 Ağustos 2026 09:27
Okuma Okuma:  1 dakika

Kuşadası Belediyesi soruşturmasında 14 kişi tutuklandı

Tutuklananlar arasında belediye başkanının özel kalem müdürü, CHP'li meclis üyesi, mimar, harita mühendisi, tekniker, muhasebeci ve iş insanları var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kuşadası Belediyesi soruşturmasında 14 kişi tutuklandı
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Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden soruşturmada 2 kişinin daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişi ise aranıyor.

Gözaltındaki 17 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından da nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Özcan, belediye personeli Ercüment Duman, mimar Cumhur Ulusoy, harita mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol, tekniker Atıl Ulaş Bengi, muhasebeci Ertan Sözmener, iş insanları Şakir Eviz, Emrah Temel ve Yusuf Yazıcı, otel sahibi Hakan Tanır ile inşaat firması sahipleri Resul Mert Çiftçi ve Oğuz Ali Helvacı'nın tutuklanmasına karar verdi.

İş insanı Macit Günel hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı", İsmail Yurtseven ile Şefik Çalık hakkında da "imza yükümlülüğü" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 16 Mart’ta tutuklanmıştı.

Savcılık şüphelileri "rüşvet" ve "irtikap" ile suçluyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kuşadası belediyesi
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