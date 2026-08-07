Kuşadası Belediyesi'ne üçüncü dalga operasyonu: 15 kişi gözaltında

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 13 Mart günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. "Rüşvet" ve "irtikap" suçlamaları yöneltilen Günel, 16 Mart'ta tutuklanmıştı.

Bugünkü operasyonun da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlendiği açıklandı.

HTS kayıtları ve MASAK raporları

Savcılığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde; soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda;

1- Şebnem Kars Şenol (Özel Kalem Müdürü)

2- Resul Mert Çiftçi (İnşaat Firma Sahibi)

3- Oğuz Ali Helvacı (İnşaat Firma Sahibi)

4- Umut Yaşar (Avukat)

5- Ertan Can Yazıcı (İş insanı)

6- Oğuzhan Turan (Belediye E. Başkan Yardımcısı)

7- Şefik Çalık (Firma sahibi)

8- Kağan Özcan (Otel Sahibi)

9- İsmail Yurtseven (Eğitimci)

10- Macit Günel (İş insanı)

11- Ezgi Tezcan Yaşar (Avukat)

12- Atıl Ulaş Bengi (Tekniker)

13- Şakir Eviz (Firma sahibi)

14- Emrah Temel (Firma sahibi)

15- Hakan Tanır (Otel Sahibi)

16- Haşmet Akkuş (İş insanı)

17- Yusuf Yazıcı (Firma Sahibi)

18- Ali Kotan (CHP Meclis Üyesi)

19- Cumhur Ulusoy (Mimar)

20- Hasan Hüseyin Demirkol (Harita Mühendisi)

21- Ertan Sözmener (Muhasebeci)

İsimli/ünvanlı şüpheliler hakkında 07.08.2026 tarihinde İzmir, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır."

(FY)