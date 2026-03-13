Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Günel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP’li vekilden operasyona tepki

CHP Milletvekili ve CAO Koordinatörü Bülent Tezcan, Ömer Günel’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonu eleştirdi.

Tezcan şöyle dedi:

“Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’i sabah saatlerinde gözaltına aldılar. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale ediyor. Kuşadası’nın iradesini gözaltına alamazlar. Başkanımız Ömer Günel’i derhal serbest bırakmalılar.”

CHP’li Bulut: Süreç siyasetin gölgesinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da operasyona tepki gösterdi. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin siyasi olduğunu savundu.

Bulut şöyle dedi:

“Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’i sabah operasyonuyla gözaltına aldılar. Bu durum hukukun değil siyasetin gölgesinde yürütülen bir sürecin göstergesidir. Yargıyı baskı aracına dönüştürenler, milletin sandıkta verdiği iradeye göz dikenler ve kaybettiklerini adliye koridorlarında kazanmaya çalışanlar şunu bilsin: Demokrasiyi, hukuku ve halkın iradesini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara ve demokrasiye yönelik müdahalelere boyun eğmeyeceğiz.”

(EMK)