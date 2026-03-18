ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.03.2026 07:58 18 Mart 2026 07:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.03.2026 08:02 18 Mart 2026 08:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı

Açıklamada, Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Masada oturan takım elbise giymiş bir erkek var.
Fotoğraf: Ömer Günel

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık, “rüşvet almak” suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Günel hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Açıklamada, Günel’in İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanmasının ardından, Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 6 kişi, 13 Mart’ta Aydın, İzmir ve Antalya’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “rüşvet” ve “irtikap” iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Günel’in yanı sıra Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal hakkında da tutuklama kararı verildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ömer Günel kuşadası belediyesi mahpus siyasetçiler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git