Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık, “rüşvet almak” suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Günel hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Açıklamada, Günel’in İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanmasının ardından, Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 6 kişi, 13 Mart’ta Aydın, İzmir ve Antalya’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “rüşvet” ve “irtikap” iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Günel’in yanı sıra Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal hakkında da tutuklama kararı verildi.

