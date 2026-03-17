Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada mahkeme, aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de bulunduğu 6 kişi hakkında karar verdi. Mahkeme, Ömer Günel ile 4 kişi için tutuklama kararı aldı. Ahmet Taşkan ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında polis, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’i, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep’i, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu’nu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal’ı gözaltına aldı. Mahkeme, bu 5 isim hakkında tutuklama kararı verdi.

İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “rüşvet” ve “irtikap” iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 Mart’ta Aydın, İzmir ve Antalya’da 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki isimler bugün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

