ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.03.2026 09:49 17 Mart 2026 09:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.03.2026 09:53 17 Mart 2026 09:53
Okuma Okuma:  1 dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı

İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir makam odası görülüyor. Ortada koyu renk takım elbise, beyaz gömlek ve bordo kravat giyen bir erkek, masanın arkasında ayakta durup kameraya gülümsüyor. Ellerini masaya dayamış. Sol tarafta Türk bayrağı, sağ tarafta ise Kuşadası Belediyesi logosunu taşıyan beyaz-mavi bir bayrak yer alıyor. Kişinin arkasında duvarda Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetinin ve imzasının bulunduğu büyük bir pano asılı. Panoda bir Atatürk sözü de yazıyor.
Fotoğraf: Kuşadası Belediyesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada mahkeme, aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de bulunduğu 6 kişi hakkında karar verdi. Mahkeme, Ömer Günel ile 4 kişi için tutuklama kararı aldı. Ahmet Taşkan ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İBB davasında yargılama kadar görünmez kılınmak istenenler de konuşulmalı
Soruşturma kapsamında polis, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’i, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep’i, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu’nu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal’ı gözaltına aldı. Mahkeme, bu 5 isim hakkında tutuklama kararı verdi.

İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “rüşvet” ve “irtikap” iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 Mart’ta Aydın, İzmir ve Antalya’da 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki isimler bugün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası Ömer Günel ekrem imamoğlu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git