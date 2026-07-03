Kuşadası Onur Yürüyüşü’nü takip eden avukatlar hakkında soruşturma başlatıldı

Kuşadası’nda Onur Ayı kapsamında 14 Haziran’da düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne hukuki gözlem ve destek amacıyla alanda bulunan Aydın Barosu Başkan Yardımcısı Ayşe Öğünçlü ile beş avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukatlar ifadeye çağrılırken, Aydın Barosu, “Avukatlık faaliyeti suç değildir,” diyerek karara tepki gösterdi.

Aydın Barosu’nun açıklamasına göre, Başkan Yardımcısı Ayşe Öğünçlü ile Aydın Barosu üyesi avukatlar Eylem Asrav Akınhay, Lalezar Nergiz, Şahide Sezin Atmaca, Kürşat Emre Sarı ve Ankara Barosu üyesi Muhammed Yusuf Öz, yürüyüş günü olası hak ihlâllerini gözlemlemek, yurttaşlara hukuki destek sağlamak ve kolluk işlemlerini izlemek amacıyla alanda bulundu.

“Savunma susmadı, susmayacak”

Baro, söz konusu işlemlerin “avukatlık faaliyetini, baroların insan haklarını koruma görevini ve yurttaşlara sağlanan hukuki desteği suç unsuru gibi gösteren kabul edilemez bir anlayışın ürünü” olduğunu ifade etti.

Kaos GL’de yer alan habere göre, açıklamada, “Avukatın hak ihlali ihtimali bulunan yerde bulunması suç değildir. Avukatın yurttaşa hukuki destek sağlaması suç değildir. Avukatın kolluk işlemlerini gözlemlemesi suç değildir. Baroların temel hak ve özgürlükleri savunması suç değildir,” dendi.

Baro, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının Anayasa güvencesi altında olduğunu vurgulayarak, avukatların alanda bulunmasının hukuk devleti ve savunma hakkının gereği olduğunu belirtti.

Açıklama, haklarında soruşturma başlatılan avukatların yanında olduklarının vurgulanması ve “Savunma susmadı, susmayacak” mesajıyla sona erdi. (TY)