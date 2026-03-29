Özel, Kuşadası’nda konuştu: “Aydın’da seçim yenilensin”

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri Kuşadası’nda devam etti. Yağışlı havaya rağmen yoğun katılımın olduğu митinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gönderdiği mesaj ise eşi Duygu Günel tarafından okundu.

Meydanda konuşan Özel, Ömer Günel’e yönelik iddialara değinerek şöyle konuştu: “Ömer Günel’e yöneltilen iftiralar ortada. Bunları alıp Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı’na götürsen dönüp bakmaz. Niye? Daha önce beş kere müfettişlerin gelip didik didik incelediği, dikilen bitkilerin, çiçeklerin tek tek sayıldığı, hata arandığı ama kusur bulunamadığı bir dosya ortadadır.”

Çerçioğlu'na tepki

CHP’den ayrılarak AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında da konuşan Özel, şöyle dedi:

“Dünya kadar arkadaşımız iftiralara direnirken, onurunu, haysiyetini koruyup zindanlara katlanırken Aydın’ın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın önüne bazı dekontlar koydular. Ona ‘Ya hapse atılacaksın ya AK Parti’ye katılacaksın’ dediler. O da ‘Evet, ben Aydın’ın iradesini satarım ama bir de şirketimiz var, onun da kurtarılmasını isterim’ dedi. İşte Ömer Günel’e yapılan operasyon, bu sürecin bedellerinden biridir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğrudan seslenen Özel, çağrısını şu sözlerle yineledi: “Ey Erdoğan, Aydın’da sana bir çağrı yapmıştım, sustun. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Özlem Çerçioğlu bu şehrin CHP’ye verilen oyları aldı, senin partine katıldı. Sen almadığın bir seçimi siyasi kapkaçla cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun? Gel, Aydın’da seçimi yenileyelim. Adayını çıkar karşımıza, sandığı koyalım ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan. Buradan sesleniyorum; patron millettir, sandığı milletin önüne getir, kararı millet versin.”

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili iddiaları da gündeme getiren Özel, şöyle konuştu: “Keçiören Belediye Başkanı’nı partine katmanın peşindesin. ‘Bu gürültü içinde alalım, geçelim’ diyorlar. Milletimize soruyorum; bu yapılanlara sessiz kalacak mısınız?”

Anketlere değinen Özel, “Anketlerde Türkiye’nin kurucu partisi bugün birinci partidir. Yaşananlar iktidarın gidiş paniğindendir. Bütün göstergeler bir devrin kapandığını, yeni bir devrin açıldığını gösteriyor” dedi.

Konuşmasının sonunda birlik mesajı veren Özel, “Biz Mustafa Kemal’in kurduğu partide siyaset yapıyoruz. Ne Ömer’i veririz ne Ekrem’i veririz. Gerekirse ölümü göze alırız, sizin önünüzde eğilmeyiz” dedi.

İmamoğlu'nun mektubu okundu

Mitingde ayrıca CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mektup da okundu. İmamoğlu mesajında, iktidarın halkın desteğini kaybettiğini belirterek, Türkiye’nin sorunlarının ancak adil ve özgür seçimlerle çözülebileceğini vurguladı ve “Sandık gelecek, millet kararını verecek” dedi.

