HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.04.2026 12:43 30 Nisan 2026 12:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.04.2026 14:44 30 Nisan 2026 14:44
Okuma Okuma:  2 dakika

ÖZGÜR ÇELİK: CHP'Lİ KADIN MECLİS ÜYELERİNİ TEHDİT ETTİLER

Ataşehir Belediyesi CHP'de kaldı

CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik, "Baskılara boyun eğmeyen, Ataşehirlilerin iradesine sahip çıkan 22 Belediye Meclis Üyemize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

Ataşehir Belediyesi CHP'de kaldı
Görsel: Ataşehir Belediyesi

İstanbul'da 22 Nisan’da “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet almak” iddiaları kapsamında tutuklanan ve aynı gün görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yerine belediye meclisinde yapılan seçim sonuçlandı.

Üç turlu oylama sonucunda CHP’nin adayı Murat Güneş, 22 oy aldı ve belediye başkanvekilliğine seçildi.

Ataşehir Belediye Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen seçim, yoğun siyasi rekabet ve zaman zaman yükselen tansiyonla dikkat çekti. Mecliste CHP’nin 26, Cumhur İttifakı’nın ise 12 üyesi bulunuyor.

Seçimde CHP Murat Güneş’i, AK Parti ise Serdar Orhan’ı aday gösterdi. İlk turda 36 meclis üyesi oy kullandı; Güneş 23, Orhan 12 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamayınca seçim ikinci tura kaldı.

İkinci turda da sonuç değişmedi. Güneş 22, Orhan 13 oy alarak üçüncü tura geçilmesine neden oldu. Üçüncü turda ise CHP’li Murat Güneş 22 oy alarak Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi.

Seçim süreci boyunca mecliste zaman zaman gerginlik yaşanırken, oylama dikkatle takip edildi.

Öte yandan tutuklu bulunan Onursal Adıgüzel ve Livan Gür oylamaya katılamadı. Bir diğer tutuklu meclis üyesi Birkan Birol Yıldız ise üyelikten istifa ettiği için yerine yedek üye oy kullandı.

"Suç duyurusu yapacağız"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonrasında açıklama yaptı şunları söyledi:

""Belediye Başkanvekili seçimi yapılan 10 noktada Meclis üyelerimize makam teklif edildi. Para teklif edildi. Meclis üyelerimiz tehdit edildi. Ataşehir'de o kadar ileriye gittiler ki kadın Meclis üyelerimize tehdit mesajları gönderdiler. Bulundukları alana gidip sözlü tehdit savurdular. Türkiye'de iki anlayış var. Bir tanesi sandıktan çıkan iradeyi korumaya çalışan anlayış, bir diğeri de tehditle, şantajla Belediyelere çökmek isteyen ve milli irade hırsızlığı yapmak isteyen bir anlayış. Bu tehditler ve tekliflerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız! Ayrıca meclis üyelerine tehdit mesajları gönderdiler. O kadar ileri gittiler ki kadın meclis üyelerine tehdit mesajlarına gönderdiler."

İstanbul Valiliği daha önce yaptığı açıklamada, Adıgüzel’in İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandığını ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Valilik ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediye meclisinin 30 Nisan’da toplanarak başkanvekili seçimini gerçekleştirmesini uygun görmüştü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Onursal Adıgüzel chp'li belediye başkanları CHP'li belediyelere operasyon
Ataşehir Belediye Başkanı da tutuklandı
22 Nisan 2026
/haber/atasehir-belediye-baskani-da-tutuklandi-318958
Onursal Adıgüzel'den açıklama: Bu iş tamamen siyasi
18 Nisan 2026
/haber/onursal-adiguzel-den-aciklama-bu-is-tamamen-siyasi-318861
ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON
Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 21 gözaltı
18 Nisan 2026
/haber/belediye-baskani-onursal-adiguzel-dahil-21-gozalti-318856
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi tutuklandı
12 Nisan 2026
/haber/chp-ankara-il-baskani-umit-erkol-dahil-9-kisi-tutuklandi-318622
Ataşehir'in ardından CHP'nin Sarıyer ve Esenyurt kongrelerine de engelleme
4 Eylül 2025
/haber/atasehir-in-ardindan-chp-nin-sariyer-ve-esenyurt-kongrelerine-de-engelleme-311160
Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu
11 Mart 2025
/haber/atasehir-maltepe-sariyer-ve-sisli-belediyelerine-kazova-operasyonu-305312
