Ataşehir Belediyesi CHP'de kaldı

İstanbul'da 22 Nisan’da “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet almak” iddiaları kapsamında tutuklanan ve aynı gün görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yerine belediye meclisinde yapılan seçim sonuçlandı.

Üç turlu oylama sonucunda CHP’nin adayı Murat Güneş, 22 oy aldı ve belediye başkanvekilliğine seçildi.

Ataşehir Belediye Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen seçim, yoğun siyasi rekabet ve zaman zaman yükselen tansiyonla dikkat çekti. Mecliste CHP’nin 26, Cumhur İttifakı’nın ise 12 üyesi bulunuyor.

Seçimde CHP Murat Güneş’i, AK Parti ise Serdar Orhan’ı aday gösterdi. İlk turda 36 meclis üyesi oy kullandı; Güneş 23, Orhan 12 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamayınca seçim ikinci tura kaldı.

İkinci turda da sonuç değişmedi. Güneş 22, Orhan 13 oy alarak üçüncü tura geçilmesine neden oldu. Üçüncü turda ise CHP’li Murat Güneş 22 oy alarak Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi.

Seçim süreci boyunca mecliste zaman zaman gerginlik yaşanırken, oylama dikkatle takip edildi.

Öte yandan tutuklu bulunan Onursal Adıgüzel ve Livan Gür oylamaya katılamadı. Bir diğer tutuklu meclis üyesi Birkan Birol Yıldız ise üyelikten istifa ettiği için yerine yedek üye oy kullandı.

"Suç duyurusu yapacağız"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonrasında açıklama yaptı şunları söyledi:

""Belediye Başkanvekili seçimi yapılan 10 noktada Meclis üyelerimize makam teklif edildi. Para teklif edildi. Meclis üyelerimiz tehdit edildi. Ataşehir'de o kadar ileriye gittiler ki kadın Meclis üyelerimize tehdit mesajları gönderdiler. Bulundukları alana gidip sözlü tehdit savurdular. Türkiye'de iki anlayış var. Bir tanesi sandıktan çıkan iradeyi korumaya çalışan anlayış, bir diğeri de tehditle, şantajla Belediyelere çökmek isteyen ve milli irade hırsızlığı yapmak isteyen bir anlayış. Bu tehditler ve tekliflerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız! Ayrıca meclis üyelerine tehdit mesajları gönderdiler. O kadar ileri gittiler ki kadın meclis üyelerine tehdit mesajlarına gönderdiler."

Haksız yere tutuklanan Onursal Adıgüzel Başkanımızın yerine Başkanvekili olarak partimizin üyesi Murat Güneş seçilmiştir.



Bugün yaşananlar üzerine, iki siyasi anlayış arasındaki farkı halkımızın takdirine sunmak istiyorum:



Bizler şimdiye kadar AKP ve MHP seçmeninin sandıktaki…

İstanbul Valiliği daha önce yaptığı açıklamada, Adıgüzel’in İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandığını ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Valilik ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediye meclisinin 30 Nisan’da toplanarak başkanvekili seçimini gerçekleştirmesini uygun görmüştü.

(EMK)