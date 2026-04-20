Uşak Belediyesi'ne operasyon: CHP İl Başkanı Celalettin Çoban dahil 25 kişi gözaltında

BirGün, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Uşak Belediyesi'ne "İkinci Dalga" operasyon yaptığını ve polisin en az 25 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalarını sürdürüyor.

Operasyonda CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşak Belediye Meclisi Üyesi ve Uşakspor A.Ş. Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek’in yanı sıra bazı belediye çalışanları, gece kulübü işletmecileri ve kentte faaliyet gösteren iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bilgisi aktarıldı.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz bir takım iş ve işlemler için esnaflardan rüşvet talebinde bulunulması, Uşak Spor’a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması, belediye başkanın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirilmesi, belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yapmaları ve bu harcamaların temsil/ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödenmesi iddiaları ile ilgili olarak “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçları yönünden başlatılan soruşturma kapsamında; Yapılan araştırmalar, tanık beyanları, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin samimi ikrarları, dijital inceleme raporları, mali suçları araştırma kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen rapor içerikleri doğrultusunda 20/04/2026 tarihinde şüphelilerin bulundukları Uşak, İzmir ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon kapsamında toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Geçen hafta hafta Uşak'ta Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. "İrtikap" soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı tarihlerde "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Yalım ile hakimliğe sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklandı. Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci, belediye personeli Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın ile özel kalem müdürlüğünde görevli Ebru Yurtuluğ da adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 4 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Yalım, 31 Mart’ta İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Aynı günlerde, CHP Sözcüsü Zeynel Emre, otel odasında çekilen görüntüler nedeniyle Özkan Yalım’ın parti üyeliğini askıya aldıklarını açıkladı. Parti yönetimi ayrıca iki hukukçuyu görevlendirdi ve ayrıntılı bir inceleme başlattı. Son olarak Yalım’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

