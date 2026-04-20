Eskişehir'de su tarifesi şikâyeti sonrası CHP'li Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni istendi

AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın şikâyeti, Eskişehir’de su tarifeleri tartışmasını yargıya taşıdı.

Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin su tarifelerinde usulsüzlük yaptığını öne sürdü. Bu başvurunun ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile eski ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

Tartışmanın merkezinde, Belediye Meclisi kararına rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin bazı hizmet kalemlerinde yüzde 48,5 oranında artış yapıldığı iddiası yer aldı.

Ayçe Ünlüce iddiaları kabul etmedi

İddiaya göre ESKİ, “Hizmetler ve Teminatlar” tarifesindeki ücretleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden değiştirdi ve vatandaşlardan daha yüksek bedeller tahsil etti. Keşif ücretinin 305 liradan 450 liraya, sayaç sökme ve değiştirme ücretinin 6 bin 640 liradan 9 bin 865 liraya, su açma ücretinin ise 225 liradan 332 liraya çıktığı öne sürüldü.

Albayrak, meclis kararlarıyla uygulamadaki tarifeler arasında fark bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, komisyon raporları üzerinde tahrifat yapıldığını, paraf sayılarının azaltıldığını ve imza düzeninin değiştirildiğini savundu. Albayrak, belgelerin hukuka aykırı biçimde değiştirildiğini ileri sürdü.

Ayşe Ünlüce, suçlamalara karşı çıkarak kamu zararının oluşmadığını söyledi. Halk TV’ye konuşan Ünlüce, tarifeleri 2025 Kasım ayında yeniden düzenlediklerini, AKP'lilerin hatalı uygulama iddiasını basın açıklamasıyla öğrendiklerini belirtti. Bunun üzerine genel kurul ve komisyonları olağanüstü topladığını, süreci anlattığını ve kendisinin de inceleme başlattığını söyledi.

Ünlüce, şöyle dedi:

“Biz bunu düzeltmeye çalışırken, onlar belgede sahtecilik iddiasıyla suç duyurusunda bulundular. Ortada bir kamu zararı yok. İncelemeler ve soruşturma sonucunda hukuki olarak ben de gereğini yapacağım. Birine ya da kendimize sağladığımız bir çıkar yok. Verilemeyecek hesabımız yok. Bundan sonrasına yargı karar verecek. Yargıya herkes saygılı olmalı. Yargı kararına biz de gereğini yapacağız. Hukuki süreç tamamlanmadan yargısız infaz yapılmamalı.”