YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 08:24 14 Mayıs 2026 08:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.05.2026 08:29 14 Mayıs 2026 08:29
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP’li kadın milletvekilleri: Kadınları susturamayacaksınız

CHP'li kadın milletvekillerine sosyal medyada hakaret edenler hakkında suç duyurusu yapıldı.

BİA Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi bünyesindeki kadın milletvekilleri, sosyal medyada özel hayatları hedef alınarak yürütülen saldırılara karşı ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kadın siyasetçilere yönelik hakaret, iftira ve hedef göstermelerin yalnızca kişilere değil, demokratik siyasete ve kadınların kamusal alandaki mücadelesine yönelik olduğu vurgulandı.

CHP Genel Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, son dönemde kadın siyasetçileri hedef alan organize linç kampanyalarına tepki gösterildi. Kadın milletvekilleri, “ahlak ve vicdan sınırlarını aşan saldırıların” siyasetin onuruna zarar verdiğini belirterek, sistematik hale gelen hakaret dili ve itibarsızlaştırma çabalarını en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

“Zehirli bir siyasi iklim yaratıldı”

Ortak açıklamada, ailelerin, çocukların ve kişisel yaşamların hedef haline getirildiği bir siyasi atmosfer oluştuğuna dikkat çekildi. Kadın siyasetçileri susturmayı ve yalnızlaştırmayı amaçlayan anlayışın kabul edilmeyeceği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

“Kadın siyasetçilerin namusuna, ahlakına ve kişilik haklarına yönelik alçakça saldırılar hiçbir koşulda kabul edilemez.”

Açıklamada, kadınların siyasette daha fazla yer almasını engellemeye yönelik girişimlerin genç kadınlara gözdağı verme amacı taşıdığı savunuldu. Milletvekilleri, bu tür saldırılar karşısında geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, “Başaramayacaksınız” mesajı verdi.

“Kadınların siyasetteki varlığı susturulamayacak”

Kadın milletvekilleri, kadınların karar alma mekanizmalarında eşit biçimde temsil edilmesinin demokratik bir hak olduğunu belirtti. Açıklamada, yargı süreçleriyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı bir dönemde, kadınlara yönelik nefret dilinin kendilerini korkutamayacağı ifade edildi.

“Kadınların eşit temsil mücadelesini daha da büyüteceğiz” denilen açıklamada, kadın siyasetçilere yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayan herkesin demokratik toplum düzenine sahip çıktığı vurgulandı.

Hukuki süreç başlatıldı

Açıklamanın sonunda, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili hukuki girişimlerin başlatıldığı duyuruldu. Hakaret, iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan içeriklerle ilgili suç duyurularının yapıldığı belirtilirken, süreçlerin sonuna kadar takipçisi olunacağı kaydedildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP'li kadın milletvekilleri Asu Kaya trol hesaplar
