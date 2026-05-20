KRT'nin sahibi Fırat Bozfırat ücretlerini isteyen 17 gazeteciden şikayetçi oldu

KRT TV patronu Fırat Bozfırat, 2025 Mayıs’ında ücretleri ödenmediği için iş bırakan 17 basın emekçisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Evrensel’den Gözde Tüzer Korkmaz’ın haberine göre Bozfırat, ücretlerinin ödenmesi için mücadele veren basın emekçilerini “tehdit”, “iftira”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozmak” ile suçladı.

Dosyada Fırat Bozfırat’ın sahibi olduğu KRT TV’nin bazı çalışanlarının maaş ödemelerine ilişkin video kayıtlarını kamuya açık şekilde paylaştığı, söz konusu paylaşımların, eksik ve yanıltıcı bilgi içerdiği ve patronun ticari itibarının zedelendiği ifade edildi.

Bozfırat’ın başvurusunda paylaşımlar “Tehdit, iftira ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli ve özel hayatını ihlal eden provokatif” olarak tanımlandı ve “Bu tür kamuya açık ve yanıltıcı paylaşımların, iyi niyetli çözüm çabalarını boşa çıkardığı gibi, müvekkilimizin kurumsal itibarına da zarar verdiği açıktır” iddiasında bulunuldu.

Suç duyurusunda basın emekçilerinin seslerini duyuran Evrensel, BirGün, T24, Medyascope, Cumhuriyet, soL gibi haber sitelerinin yaptıkları haberler ve paylaşımlar da delil olarak gösterildi.

"Hak arayışımız kriminalize ediliyor"

KRT çalışanlarından Fatih Yapıcı, hak arayışlarının mahkeme sürecinde sürdüğünü belirterek, “Sadece iki aylık maaş alacağım ödendi, verilen sözler tutulmadı” dedi. Yapıcı, suç duyurusunu “hak aramayı kriminalize etme” girişimi olarak nitelendirdi.

Yapıcı, şirket avukatının da o dönem ‘Sizi daha fazla kandıramam’ itirafını hatırlatarak “Başlattığımız hak arama mücadelemiz 1 yıl sonra mahkeme kapılarında devam ediyor. Kanalın kapısına kilit vuruldu, işçiler önce ücretsiz izne çıkarıldı sonra ise tamamen işten çıkarıldı. Bu süreçte taksit taksit 2 maaşımız ödenirken yemek paraları da dahil diğer alacaklarımız için mahkemede haklarımızı aramaya devam ettik” dedi.

Haklarını alabilmek için halen ilk derece iş mahkemesinin sonuçlanmasını bekledikleri bilgisini veren Yapıcı “Sadece iki aylık maaş alacağım ödendi verilen sözler tutulmadı. Karşımızda örgütlülüğün çözülmesini, konunun gündemden düşmesini fırsat bilen hak aramayı kriminalize eden, suç vasfı kazandırmaya çalışan bir patron var. Amacı net: İntikam ve insanları hakkını aradığına pişman etmek” diye konuştu.

KRT’de çalışan 158 basın emekçisinin iki ay boyunca maaşlarının, yemek ücretlerinin ödenmemesi ve editoryal sürecin düzgün yürütülmemesi üzerine başlattığı süreç, 4 Haziran 2025’te iş bırakma eylemine dönüştü. Çalışanlar “iş görmekten kaçınma” haklarını kullanarak kanalın yayınını durdurdu, bant yayınına geçti. Direniş 21. gününde kazanımla sonuçlandı. Ödemelerin bir bölümü yapıldı, kalanı ise takvime bağlandı. Ancak KRT çalışanları aradan geçen yaklaşık bir yıla rağmen verilen sözlerin tutulmadığını söylüyor. Ayrıca süreçte KRT TV’nin sahibi olan Fırat Bozfırat haberlerin öznesi konumundaydı. Haberlerde Bozfırat’ın iktidar çevreleriyle olan yakın ilişkileri dikkat çekiliyordu. Bozfırat hakkında, çalışanların maaş eylemi ve yönetime dair eleştirileri içeren haberleri de, "millî güvenlik" ve "kamu düzeni" gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişime engelletti.

