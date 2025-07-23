KRT ve sahibi Fırat Bozfırat hakkındaki haberlere erişim engeli

KRT TV’nin sahibi Fırat Bozfırat’la ilgili maaşların ödenmemesi, gazetecilerin direnişi ve yönetime ilişkin eleştirileri içeren haberler, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime engellendi.

Hakimlik gerekçe olarak ‘millî güvenlik’ ve ‘kamu düzeninin korunması’nı gösterdi. Sansür kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) “KRT TV'nin sahibi Fırat Bozfırat'ın adının geçtiği haberler, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/7288 sayılı kararıyla erişime engellendi.” ifadeleriyle duyurdu.

Erişime engellenenler arasında bianet’in “KRT direnişi: Fırat Bozfırat, bir kez daha gazetecilerle görüşmeye gelmedi” başlıklı haberi de bulunuyor.

Ancak karar henüz bianet’e tebliğ edilmedi veya BTK tarafından bir bildirim yapılmadı.

Ne olmuştu?

KRT TV çalışanları 28 Mart’tan bu yana maaşlarını ve yemek ücretlerini alamadıkları, editoryal sürecin düzgün yürütülmediğini dile getirerek 4 Haziran’da iş bıraktı. Verilen sözlerin tutulmamasıyla birlikte de kanalın önünde direniş başlattı.

Direniş 21. gününde kazanımla sonuçlandı. Ödemelerin bir bölümü yapıldı, kalanı ise takvime bağlandı.

Ancak bu süreçte KRT TV’nin sahibi olan Fırat Bozfırat haberlerin öznesi oldu. Haberlerde Bozfırat’ın iktidar çevreleriyle olan yakın ilişkileri dikkat çekiliyordu.

(HA)