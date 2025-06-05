ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
MEDYA
Yayın Tarihi: 5 Haziran 2025 13:25
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2025 13:51
2 dk Okuma

KRT TV’den 'acil ödeme planı' açıklaması: Güveni yeniden inşa edeceğiz

KRT TV yönetimi çalışan temsilcilerinin de yer alacağı kriz masası kurulduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
KRT TV’den 'acil ödeme planı' açıklaması: Güveni yeniden inşa edeceğiz
Fotoğraf: Sosyal Medya

KRT TV çalışanları, 28 Mart'tan bu yana ücret başta olmak üzere çok sayıda haklarının gasp edildiğini duyurarak dün akşam saatlerinde iş bırakmıştı. Kanal yönetiminden yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Acil ödeme planı oluşturulduğunu duyuran KRT TV yönetimi, mali sorunlara ilişkin “Yürütmekte olduğumuz yeniden yapılanma süreci öngörülemeyen bazı finansal darboğazlara sebep olmuş; kısa vadeli nakit akışında ciddi aksamalar yaratmıştır” dedi.

KRT TV çalışanları iş bıraktı, yönetim acil ödeme planı oluşturduğunu açıkladı
KRT TV çalışanları iş bıraktı, yönetim acil ödeme planı oluşturduğunu açıkladı
5 Haziran 2025

Açıklamada, “tüm çalışanların geriye dönük maaş ve yemek ücretlerinin ödeneceği, işten ayrılan çalışanların tazminatlarının da öncelikli olarak ödeneceği, bu konuda bağımsız bir denetim kurulunun sürece dahil edileceği” ifade edildi.

"Güveni yeniden inşa edeceğiz"

Çalışan temsilcilerinin de yer alacağı kriz masası kurulduğu belirtilen açıklamada, “Bu kriz sadece bir ödeme problemi değil, bir güven meselesidir. Ve biz, bu güveni yeniden inşa etmek için gereken her adımı atacağız” mesajı verildi.

Çevik kuvvet otobüsleri geldi

Öte yandan İstanbul ofisinde geceyi nöbet tutarak geçiren çalışanlar, bugün saat 13.00’te açıklama yapacaklarını duyurmuştu. Sabah saatlerinde kanalın arkasına 3 çevik kuvvet otobüsünün geldiği görüldü.

Fotoğraf: KRT TV çalışanları

Kanalın açıklaması şöyle:

Son günlerde KRT TV'de yaşanan maaş ödeme krizine ve emekçi arkadaşlarımızın haklı tepkilerine dair kamuoyuna karşı en büyük sorumluluğumuz, şeffaflık ve samimiyetle konuşmaktır. Öncelikle başta KRT emekçileri olmak üzere tüm izleyicilerimizden ve basın camiasından içtenlikle özür diliyoruz. İki aydır süregelen bu ödeme sorunu hiçbir gerekçe ile mazur gösterilemez. Bu yaşananlar bizim sorumluluğumuzdadır ve bunun arkasına saklanmıyoruz. KRT TV olarak yürütmekte olduğumuz yeniden yapılanma süreci öngörülemeyen bazı finansal darboğazlara sebep olmuş; kısa vadeli nakit akışında ciddi aksamalar yaratmıştır. Ancak ne yaşanırsa yaşansın bir medya kurumunun temeli insandır, emeğin kendisidir.

Bugün itibarıyla;

  • Tüm çalışanların geriye dönük maaş ve yemek ücretlerinin ödenmesi için acil bir ödeme planı oluşturulmuştur.
  • İşten ayrılmış emekçilerin tazminatları öncelikli olarak ödenecek; bu konuda bağımsız bir denetim kurulu sürece dahil edilecektir.
  • Çalışan temsilcilerinin de yer alacağı kriz masası kurulmuştur. Bu masa haftalık olarak rapor sunacak ve çalışanların doğrudan sürece katılımı sağlanacaktır.

Bu kriz sadece bir ödeme problemi değil, bir güven meselesidir. Ve biz, bu güveni yeniden inşa etmek için gereken her adımı atacağız.

KRT ekranlardan ibaret değildir. KRT, çalışanlarıyla, izleyicisiyle, geçmişiyle ve geleceğiyle bir bütündür. Bugün hatalarımızı kabul ediyor, telafi etmek için adım atıyoruz. Bu süreçte bize inanan ve eleştirileriyle yol gösteren herkese teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Kültür Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
KRT iş bırakma işsizlik
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git