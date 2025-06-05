KRT TV’den 'acil ödeme planı' açıklaması: Güveni yeniden inşa edeceğiz

KRT TV çalışanları, 28 Mart'tan bu yana ücret başta olmak üzere çok sayıda haklarının gasp edildiğini duyurarak dün akşam saatlerinde iş bırakmıştı. Kanal yönetiminden yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Acil ödeme planı oluşturulduğunu duyuran KRT TV yönetimi, mali sorunlara ilişkin “Yürütmekte olduğumuz yeniden yapılanma süreci öngörülemeyen bazı finansal darboğazlara sebep olmuş; kısa vadeli nakit akışında ciddi aksamalar yaratmıştır” dedi.

Açıklamada, “tüm çalışanların geriye dönük maaş ve yemek ücretlerinin ödeneceği, işten ayrılan çalışanların tazminatlarının da öncelikli olarak ödeneceği, bu konuda bağımsız bir denetim kurulunun sürece dahil edileceği” ifade edildi.

Çalışan temsilcilerinin de yer alacağı kriz masası kurulduğu belirtilen açıklamada, “Bu kriz sadece bir ödeme problemi değil, bir güven meselesidir. Ve biz, bu güveni yeniden inşa etmek için gereken her adımı atacağız” mesajı verildi.

Öte yandan İstanbul ofisinde geceyi nöbet tutarak geçiren çalışanlar, bugün saat 13.00’te açıklama yapacaklarını duyurmuştu. Sabah saatlerinde kanalın arkasına 3 çevik kuvvet otobüsünün geldiği görüldü.

Kanalın açıklaması şöyle:

Son günlerde KRT TV'de yaşanan maaş ödeme krizine ve emekçi arkadaşlarımızın haklı tepkilerine dair kamuoyuna karşı en büyük sorumluluğumuz, şeffaflık ve samimiyetle konuşmaktır. Öncelikle başta KRT emekçileri olmak üzere tüm izleyicilerimizden ve basın camiasından içtenlikle özür diliyoruz. İki aydır süregelen bu ödeme sorunu hiçbir gerekçe ile mazur gösterilemez. Bu yaşananlar bizim sorumluluğumuzdadır ve bunun arkasına saklanmıyoruz. KRT TV olarak yürütmekte olduğumuz yeniden yapılanma süreci öngörülemeyen bazı finansal darboğazlara sebep olmuş; kısa vadeli nakit akışında ciddi aksamalar yaratmıştır. Ancak ne yaşanırsa yaşansın bir medya kurumunun temeli insandır, emeğin kendisidir.

Bugün itibarıyla;

Tüm çalışanların geriye dönük maaş ve yemek ücretlerinin ödenmesi için acil bir ödeme planı oluşturulmuştur.

İşten ayrılmış emekçilerin tazminatları öncelikli olarak ödenecek; bu konuda bağımsız bir denetim kurulu sürece dahil edilecektir.

Çalışan temsilcilerinin de yer alacağı kriz masası kurulmuştur. Bu masa haftalık olarak rapor sunacak ve çalışanların doğrudan sürece katılımı sağlanacaktır.

Bu kriz sadece bir ödeme problemi değil, bir güven meselesidir. Ve biz, bu güveni yeniden inşa etmek için gereken her adımı atacağız.

KRT ekranlardan ibaret değildir. KRT, çalışanlarıyla, izleyicisiyle, geçmişiyle ve geleceğiyle bir bütündür. Bugün hatalarımızı kabul ediyor, telafi etmek için adım atıyoruz. Bu süreçte bize inanan ve eleştirileriyle yol gösteren herkese teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Kültür Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.