KRT direnişi: Fırat Bozfırat, bir kez daha gazetecilerle görüşmeye gelmedi

Üç aydır ödenmeyen maaş ve yemek ücretleri, uzun süredir devam eden işten çıkartma tehditleri ve kötü muamele nedeniyle iş bırakan Kültür Radyo Televizyon (KRT TV) çalışanlarının direnişi 13. günde sürüyor.

Çalışanların bugün saat 14.00’te patron Fırat Bozfırat ile görüşmesi bekleniyordu. Ancak Bozfırat bir kez daha görüşmeden kaçındı ve çalışanlarla bir araya gelmedi. Bozfırat, görüşme için avukatı ve haber müdürü Recep Eser'i gönderdi.

Görüşme sonrası çalışanlar ortak bir açıklama yaptı. İşçi temsilcisi seçilen KRT Program editörü Fatih Yapıcı şunları kaydetti:

"Fırat Bozfırat bugün için tarih vermişti, görüşecektik, masaya oturacaktık. Bozfırat ‘Pazartesi söz, meseleyi çözeceğim, Ankara’dayım, kaynak bulup parayla geleceğim’ gibi sebeplerle görüşmeyi bugüne ertelemişti. Dün saatte de teyitleştik. 14.00, rötar yaparsa 15.00’te buluşacaktık.

Ama şu an Fırat Bey gelmiyor. Gelmeme sebebi ‘İyi niyetiyle çalışıyormuş, ama iyi niyetine bizden karşılık alamıyormuş. Başka kurumlar açıklama yapıyormuş’ vesaire. Avukatımızla birlikte görüşmeye gidecektik, bunu da bir bahane gerekçesi olarak sundu.

Uzatmaya gerek yok, yani sözünü tutmadı, bir kez daha tutmadı. Ben sayamadım kaç defadır tutmuyor. Ödeme günleriyle ilgili de tutmamıştı. En son bayram öncesi demişti, tutmamıştı. O gece verdiği sözleri tutmamıştı. Görüşme günüyle ilgili olarak da verdiği sözleri tutmadı. Masadan kaçtı. İyi niyetimizle bekledik.

Bugün 13. gün. 28 Mart’tan bu yana hesabımıza para girişi yok. Yaşamaya çalışıyoruz. Bu süreç zarfında evinden atılan insanlar oldu, sağlığından olan insanlar oldu ama bunların hiçbirinin kendisinin ilgi alanında olmadığı belli. Söz tutulmadı, başka bir safhaya geçeceğiz artık.

Muhatap alınmaya alınmaya bu noktaya geldik, muhatap alınmadığımız için gidip evde oturacak değiliz. Hukuki tehditlerden, üstü kapalı tehditlerden yılacak değiliz. Bu da bir tehdit değildir, bundan sonra olacaklardan da biz sorumlu değiliz."

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(HA)