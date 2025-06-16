ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Haziran 2025 16:44
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2025 17:18
2 dk Okuma

KRT direnişi: Fırat Bozfırat, bir kez daha gazetecilerle görüşmeye gelmedi

KRT TV’nin sahibi Fırat Bozfırat, 28 Mart'tan bu yana ödenmeyen hakları için direnen KRT TV çalışanlarına verdiği sözü bir kez daha tutmadı, görüşmeye gelmedi. Çalışanlar “Başka bir safhaya geçeceğiz" diye açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
KRT direnişi: Fırat Bozfırat, bir kez daha gazetecilerle görüşmeye gelmedi
Fotoğraf: DİSK Basın-İş

Üç aydır ödenmeyen maaş ve yemek ücretleri, uzun süredir devam eden işten çıkartma tehditleri ve kötü muamele nedeniyle iş bırakan Kültür Radyo Televizyon (KRT TV) çalışanlarının direnişi 13. günde sürüyor.

Çalışanların bugün saat 14.00’te patron Fırat Bozfırat ile görüşmesi bekleniyordu. Ancak Bozfırat bir kez daha görüşmeden kaçındı ve çalışanlarla bir araya gelmedi. Bozfırat, görüşme için avukatı ve haber müdürü Recep Eser'i gönderdi.

Görüşme sonrası çalışanlar ortak bir açıklama yaptı. İşçi temsilcisi seçilen KRT Program editörü Fatih Yapıcı şunları kaydetti:

"Fırat Bozfırat bugün için tarih vermişti, görüşecektik, masaya oturacaktık. Bozfırat ‘Pazartesi söz, meseleyi çözeceğim, Ankara’dayım, kaynak bulup parayla geleceğim’ gibi sebeplerle görüşmeyi bugüne ertelemişti. Dün saatte de teyitleştik. 14.00, rötar yaparsa 15.00’te buluşacaktık.

Ama şu an Fırat Bey gelmiyor. Gelmeme sebebi ‘İyi niyetiyle çalışıyormuş, ama iyi niyetine bizden karşılık alamıyormuş. Başka kurumlar açıklama yapıyormuş’ vesaire. Avukatımızla birlikte görüşmeye gidecektik, bunu da bir bahane gerekçesi olarak sundu.

Uzatmaya gerek yok, yani sözünü tutmadı, bir kez daha tutmadı. Ben sayamadım kaç defadır tutmuyor. Ödeme günleriyle ilgili de tutmamıştı. En son bayram öncesi demişti, tutmamıştı. O gece verdiği sözleri tutmamıştı. Görüşme günüyle ilgili olarak da verdiği sözleri tutmadı. Masadan kaçtı. İyi niyetimizle bekledik.

Bugün 13. gün. 28 Mart’tan bu yana hesabımıza para girişi yok. Yaşamaya çalışıyoruz. Bu süreç zarfında evinden atılan insanlar oldu, sağlığından olan insanlar oldu ama bunların hiçbirinin kendisinin ilgi alanında olmadığı belli. Söz tutulmadı, başka bir safhaya geçeceğiz artık.

Muhatap alınmaya alınmaya bu noktaya geldik, muhatap alınmadığımız için gidip evde oturacak değiliz. Hukuki tehditlerden, üstü kapalı tehditlerden yılacak değiliz. Bu da bir tehdit değildir, bundan sonra olacaklardan da biz sorumlu değiliz."

KRT'de “alın teri” mücadelesi: Gazetecilerin bayramı adalet nöbetinde geçti
KRT'de “alın teri” mücadelesi: Gazetecilerin bayramı adalet nöbetinde geçti
10 Haziran 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
KRT krt tv
ilgili haberler
KRT'de “alın teri” mücadelesi: Gazetecilerin bayramı adalet nöbetinde geçti
10 Haziran 2025
/haber/krt-de-alin-teri-mucadelesi-gazetecilerin-bayrami-adalet-nobetinde-gecti-308237
KRT TV’den 'acil ödeme planı' açıklaması: Güveni yeniden inşa edeceğiz
5 Haziran 2025
/haber/krt-tvden-acil-odeme-plani-aciklamasi-guveni-yeniden-insa-edecegiz-308092
KRT TV çalışanları iş bıraktı, yönetim acil ödeme planı oluşturduğunu açıkladı
5 Haziran 2025
/haber/krt-tv-calisanlari-is-birakti-yonetim-acil-odeme-plani-olusturdugunu-acikladi-308072
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
KRT'de “alın teri” mücadelesi: Gazetecilerin bayramı adalet nöbetinde geçti
10 Haziran 2025
/haber/krt-de-alin-teri-mucadelesi-gazetecilerin-bayrami-adalet-nobetinde-gecti-308237
KRT TV’den 'acil ödeme planı' açıklaması: Güveni yeniden inşa edeceğiz
5 Haziran 2025
/haber/krt-tvden-acil-odeme-plani-aciklamasi-guveni-yeniden-insa-edecegiz-308092
KRT TV çalışanları iş bıraktı, yönetim acil ödeme planı oluşturduğunu açıkladı
5 Haziran 2025
/haber/krt-tv-calisanlari-is-birakti-yonetim-acil-odeme-plani-olusturdugunu-acikladi-308072
Sayfa Başına Git