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Yayın Tarihi: 19 Haziran 2025 13:25
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2025 15:42
3 dk Okuma

Gazeteciler direnişi sokağa taşıdı: KRT kazanırsa hepimiz kazanırız

Aylardır maaşlarını alamadıkları için direnen KRT emekçileri, patronları Fırat Bozfırat'a haklarını ödemesi için meydandan seslendi.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Gazeteciler direnişi sokağa taşıdı: KRT kazanırsa hepimiz kazanırız
Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet

Aylardır maaşları ve diğer yan hakları ödenmeyen Kültür Radyo Televizyon (KRT TV) çalışanlarının iş bırakma eylemlerinde 15’inci gün geride kaldı. Kanal yönetiminin uzlaşmaya yaklaşmaması nedeniyle gazeteciler direnişlerini sokağa taşıdı.

Beşiktaş Meydanı’nda basın açıklaması yapan gazetecilere, çok sayıda sendika ve siyasi parti temsilcisi destek verdi. Açıklamada "KRT Kazanırsa Hepimiz Kazanırız", "KRT Patronu Fırat Bozfırat Hakkımızı Ver" ve "KRT Emekçisi Yalnız Değildir" yazılı pankartlar açıldı.

Fotoğraf: Ayşegül Başar / Bianet

Kanal patronu Fırat Bozfırat'in 16 Haziran Pazartesi günü masaya oturma sözünü verdiğini hatırlatan KRT emekçileri, bu sözün tutulmaması üzerine eylemlerini sokağa taşıma kararı aldıklarını duyurdu.

Çalışanlar adına basın açıklamasını okuyan Fatih Yapıcı, meydanlarda olma ve yayın durdurma kararlarının nedenelerini şöyle açıkladı:

"Kanalımızda yanlış yönetim anlayışı sebebiyle bir kriz yaşanmakta bir ödeme krizi ama salt bir ödeme krizi değil. Aynı zamanda habercilik ve demokratik toplumlar için nefes borusu işlevi gören editöryal bağımsızlık krizi. Çalışanların muhatap alınmaması ve sistematik şekilde değersizleştirilmesi krizi. Bu çoklu krizi ortamı 2023 Sonbahar’ında kanalın el değiştirmesiyle başladı. Olağanlaştırılan düşük ücret politikaları, keyfi işten çıkarmalarla oluşan kadro istikrasızlığı, seyredilme oranlarını ve kanal gelirlerini ciddi şekilde olumsuz etkileyen anlaşılmaz ve istikrarsız yayın politikası. Bütün bunlar özelde KRT’nin zaman zaman da Türkiye medyasının genel sorunu." 

Fotoğraf: Ayşegül Başar / Bianet

KRT emekçilerinin hesaplarına en son 28 Mart’ta maaş girişi olduğunu söyleyen Yapıcı, "Çalışanlar yemek ödemelerini de 3 aydır alamıyor ve içerisindeki bakiyelerle birlikte yemek kartları da ayrıca bloke durumda. Bütün bu yaşananlar karşısında ilgili yöneticilerden ki hepsi bu süreçte çok kötü bir sınav verdiler doyurucu bir açıklama alınamamış, çalışanların çözüm için harekete geçme çağrıları da karşılık bulmamıştır. KRT’de çalışan gazeteciler defalarca Fırat Bozfırat’tan görüşme talep etmiş ancak bu talepler kendisi tarafından cevaplandırılmamıştır" dedi.

Fotoğraf: Ayşegül Başar

"Kendi hakkını savunamayan gazetecilik yapamaz"

Sözlerin tutulmaması üzerine, 4 Haziran'da işten kaçınma haklarını kullanarak yayını durdurduklarını söyleyen Yapıcı, "Gazetecilik entelektüel kapasite, politik birikim, kamu yararı bilinci ile yapılması gereken özel bir iştir. Kendi hakkını ve hukukunu savunamayanlar gazetecilik yapamazlar. Toplumun hakkını, hukukunu korumak için mücadele eden  gazetecilerin kendi hakkını hukukunu korumayı unuttuğunu, bundan korktuğunu sananlara, bizler KRT emekçileri olarak yanıldıklarını gösterme kararlılığındayız ve hakkımız olanı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: Ayşegül Başar / Bianet

"Hem siyasi baskı hem emek sömürüsü"

Diğer yandan KRT çalışanlarının ardından DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu da söz aldı. Dedeoğlu, KRT direnişinin medyadaki düşük ücret ve güvencesizlik sorununu görünür kıldığını ifade etti. Medya çalışanlarının sadece haberleri için değil, emeklerinin karşılığını almak için de direnmek zorunda kaldıklarını söyledi. Basın özgürlüğünün yalnızca siyasi baskının değil, emek sömürüsünün de tehdidi altında olduğunun altını çizen Dedeoğlu, konuşmasını dayanışma çağrısıyla noktaladı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
basın iş turgut dedeoğlu KRT
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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