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Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025 11:03
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2025 11:16
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KRT’de 20 günlük mücadele zaferle sonuçlandı

KRT çalışanlarının maaş ve yemek ücreti talepleriyle başlattığı 20 günlük direniş, işverenle varılan uzlaşıyla sonuçlandı. Ödemeler Temmuz ayında tamamlanacak.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
KRT’de 20 günlük mücadele zaferle sonuçlandı

Kültür Radyo ve Televizyon’da (KRT) bir süredir devam eden ödeme kriziyle başlayan süreç, 20 günlük direnişin ardından olumlu sonuçlandı.

Maaş ve yemek ücretleri için mücadele eden KRT çalışanları, işverenle yapılan görüşmelerde uzlaşıya vardı.

DİSK Basın-İş’in verdiği bilgiye göre ödemelerin ilk kısmı olan bir maaş, 18 Haziran 2025 tarihinde ödendi. Kalan maaş ödemeleri ile yemek ücretlerinin ödenmesi de takvime bağlandı ve kalan alacakların Temmuz ayı içerisinde ödenmesi konusunda mutabakata varıldı.

İşveren Fırat Bozfırat ve KRT yönetimi, mutabık kalınan ödeme takviminin hiç kimseyi mağdur etmeyeceğinin ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağının teminatını verdi.

"Gördük ki yan yana geldiğimizde kazanabiliyoruz"

DİSK Basın İş kazanımı şu sözlerle duyurdu:

“Dünya basın tarihinde sayılı örneği olan ve 20 gün boyunca yayın durdurulan KRT direnişinde bir kez daha gördük ki yan yana geldiğimizde kazanabiliyoruz!

4 Haziran Çarşamba gününe kadar aylarca hak edişlerini alamamış ve karşısında muhatap bulamamış olan 158 işçi, 20 günlük mücadelenin ardından hem patronun muhatabı oldu hem de hak edişlerini kazandı.

Örgütlü bir işçi sınıfını hiçbir kuvvetin yenemeyeceğini bize gösteren KRT işçilerini ve dayanışmasını bir an olsun esirgemeyen tüm kişi ve kuruluşları selamlıyoruz.

KRT’de çalışan tüm emekçiler hakkını alana kadar sürecin takipçisi olacağımızı ve ülkemizde alın teriyle geçinen her bir işçi emeğinin karşılığını alana kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyuruyoruz.”

KRT: Emek, alın teri, adil yönetim...

Anlaşmayla ilgili bir açıklama da KRT yönetiminden geldi. Ödeme krizini uzlaşma temelinde çözüme kavuşturduklarını belirtti. Ardından da şunu ekledi:

“Tüm çalışanlarımızla yapılan görüşmeler sonucunda, maaş ve yemek ücretlerinin tamamının Temmuz ayı içinde ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Sürece yapıcı ve sağduyulu yaklaşan tüm ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz.

Yeni yayın dönemine kadar kurumumuzda görevine devam etmek isteyen tüm çalışanlarımıza tam destek verilecektir. Bununla birlikte; isteyen çalışma arkadaşlarımızın ücretsiz izne ayrılma veya istifa etme hakkı da saklı tutulmuştur.

KRT olarak, her zaman olduğu gibi bugün de emeğe, alın terine ve adil yönetime olan bağlılığımızı koruyor; çalışanlarımızla birlikte büyümeye devam edeceğimize inanıyoruz."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
KRT krt tv
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