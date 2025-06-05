KRT TV çalışanları iş bıraktı, yönetim acil ödeme planı oluşturduğunu açıkladı

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları aylardır maaşların ve yemek ücretlerinin ödenmemesi, işten çıkartma tehditleri ve kötü muamele nedeniyle iş bıraktığını açıkladı. KRT çalışanları bugün 13:00'de kurum önünde yapacakları açıklama için de destek istedi.

Bir süredir taleplerine ilişkin kurum içerisinde muhatap arayan ama sadece tehditlerele karşı karşıya kaldıklarını açıkalayan çalışanlar dün kurumu terk etmeme eylemi yaptı. KRT televizyonu içerisinde çalışanları adında KRT program editörü Fatih Yapıcı tarafından açıklamada şöyle denildi:

Bizler Kültür Radyo Televizyon bünyesinde çalışan basın emekçileriyiz. Bu metni çalıştığımız televizyon kanalında yaşanan çalışan hukukunu, iş barışını ve basın meslek ilkelerini hiçe sayan ve biz emekçileri maddi-manevi büyük hak kayıplarına uğratan süreci kamuoyu ile paylaşmak adına hazırladık.

2023 yılı Ekim ayında el değiştiren ve şimdiki sahibi Fırat Bozfırat tarafınan satın alınan KRT TV o günden bu güne ne kadro istikrarı ne yayın politikası istikrarı ne de çalışanların huzurlu bir çalışma ortama yakalayamadığı bir kurum olarak varlığını sürdürmekte.

En basit bir editöryal tartışmanın dahi yapılamadığı, düşük ücret politikası ve düzensiz çalışma koşullarının olağanlaştığı KRT TV , çalışanlarına karşı teminat altına alınan hiçbir sorumluluğunu tam ve zamanında yerine getirmemektedir.

Kanal yönetimi hali hazırda 28 Mart’tan bu yana oluşan maaş ve 3 adet yemek parası alacaklarını basın emekçilerine ödememekte konuyla ilgili net bir açıklama ve ödeme takvimi sunmamaktadır.

Hiçbir kusuru olmadan küçülme adı altında kanalla ilişkisi kesilen emekçilerin hiçbir hak edişi taraflarına ödenmemiş konuyla ilgili çalışanların uzlaşma talepleri de kanal yönetimi tarafından reddedilmiştir.

Kanalda maaş ödemelerinin gecikmesi adeta vaka-i adiye halini almış ve durumu sorgulayan çalışanlar işten atılmakla mütemadiyen tehdit edilmişlerdir.

Gazetecilik entelektüel kapasite, politik birikim ve kamuyu yararı bilinci ile yapılması gereken özel bir iştir neredeyse her gün yoksulluk haberi yapan KRT emekçileri kendi haklarını savunmaktan aciz hale düşürülmüş ve güvencesiz bırakılmışlardır.

KRT emekçileri zam oranlarını hiçbir şekilde müzakere edememiş konuyla ilgili Fırat Bozfırat tarafından muhatap dahi alınmamış ve zam oranlarını maaşlarının hesaplarına yatmasıyla öğrenmişlerdir.

Ne tatmin edici bir maaş paketine ne kariyer yapma imkanına ne de asgari insani muameleye sahip olmayan KRT emekçileri mesleklerini gazetecilik onurlarıyla sürdürebilmek, hak ettikleri maaşlarını ve yemek ücretlerini alabilmek işten çıkarılan arkadaşlarının hukukunu savunmak ve kamunun doğru, güvenilir haber alma hakkına sahip çıkmak için hukuki ve ahlaki sorumlulukları gereği mücadelelerini sonuna kadar sürdürme kararlılığındadır.

Bu çerçevede sorumlu yöneticiler tarafından ödeme günü olarak ilan edilen 4 Haziran Çarşamba günü maaşlarımızın ve yemek ücretlerimizin derhal yatırılmasını talep ediyoruz.

Hakkımızı almak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz.