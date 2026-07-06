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YT: Yayın Tarihi: 06.07.2026 13:25 6 Temmuz 2026 13:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.07.2026 10:30 7 Temmuz 2026 10:30
Okuma Okuma:  3 dakika

Köpeğe saldırmak için evin bahçesine girdi: “5-6 kez bıçakla saldırdı”

Fethiye'de yaşanan saldırının ardından şüphelinin serbest bırakılması hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Köpeğe saldırmak için evin bahçesine girdi: “5-6 kez bıçakla saldırdı”

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık iki hafta önce, iki köpeğin havlaşması sırasında bacağı hafifçe ısırılan bir erkek, M.A. isimli kadının köpeğine bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırgan, olaydan 10-15 dakika sonra kadının kapalı bahçesine girerek köpeğe 5-6 kez kesici aletle saldırdı. Köpek dört saatlik ameliyat geçirdi, boynundaki kıkırdak ve nefes borusunda ciddi hasarlar oluştu. M.A. polise başvurduğunda saldırganın kimlik bilgilerini kendisinin bulması istendi. Hayvan hakları savunucularının girişimleriyle yapılan çalışma sonrası şüpheli serbest bırakıldı. M.A., Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile hukuki süreci yürütecek. HAYFED, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterirken, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvanlara işkence eden kişiler altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaklaşık iki hafta önce “sahipli” bir köpek, bir erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı.

Köpeğine saldırılan M.A.’nın aktarımına göre, kendi köpeğiyle kavga eden köpeğin yaşadığı evi tespit eden şüpheli, bahçeye girdi ve elindeki kesici aletle köpeğe üst üste saldırdı.

Komşularının ilk müdahaleyi yaptığını belirten M.A., köpeğini önce veterinere, ardından başka bir hayvan hastanesine götürdüğünü söyledi:

İlk müdahalenin ardından başka bir hastaneye götürdüm. Yaklaşık dört saat süren ameliyata alındı. Boynundaki kıkırdak ve nefes borusunda ciddi hasar vardı, delikler oluşmuştu. Doktorların hazırladığı rapor elimde.

“Bahçemin dört tarafı kapalı, bir metrelik setten atlayıp aşağı indi”

M.A., olay gününü ise şöyle anlattı:

“Saldırı sabah saat 09.00-09.30 sıralarında, köpeğimi tuvalet ihtiyacı için gezdirdiğim sırada başladı. Evime yakın ormanlık alanda köpeğimi kısa süreliğine tasmasız dolaştırıyordum, o saatlerde orada çok da insan olmuyor zaten. Bu sırada başka bir köpek sahibiyle karşılaştım. Ben köpeğimin hemen arkasındaydım. Bir metre bile yoktu aramızda. Adam, köpeğiyle duvar kenarında bekliyordu. Benim köpeğim diğer köpekle ilgilenip yanına gitti, iki köpek havlamaya başladı. Adam bundan çok rahatsız oldu. O sırada köpeğim, zaten diğer köpekle havlaşırken gerildiği için de adamın bacağını hafifçe ısırdı. Ki o anda da adamın elinde bıçak benzeri kesici bir alet vardı.”

Olayın ardından hızlıca köpeğinin tasmasını bağlayıp evine döndüğünü söyleyen M.A., yaklaşık 10-15 dakika sonra saldırganın bu kez evinin bahçesine girdiğini söyledi:

“Bahçem dört tarafı kapalı bir alan. Bir metrelik setten atlayıp aşağı indi. Bir baktım yanımda, elinde yine o kesici alet vardı. ‘Ne yapıyorsunuz?’ demeye fırsat kalmadan köpeğime art arda 5-6 kez saldırdı. Her yer kandı. Adamın üstü başı da kan olmuştu. Sonra hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti.”

“Tutuklanması için kadını da mı bıçaklaması gerekiyor?”

Saldırı sırasında yaşadığı şok nedeniyle ilk anda kendine gelemediğini söyleyen M.A., aynı gün polis merkezine başvurduğunu; ancak polislerin kendisinden saldırganın kimlik bilgilerini bulmasını istediğini aktardı:

“Köpeğimin ameliyatı sürerken karakola gittim. Bana ‘Aracının plakasını, bilgilerini öğren gel’ dediler. Ben o hâlde ne olduğunu bile anlayamıyordum. Ertesi gün ifade verdim. İfademde köpeğimin adamın bacağını hafifçe ısırdığını anlattım; ama tutanağa ‘saldırgan köpek’ gibi ifadeler yazılmıştı. Köpeğim asla saldırgan bir köpek değil, bugüne dek de kimseye zarar vermedi.”

Ertesi gün saldırganı yeniden köpeğini gezdirirken gördüğünü söyleyen kadın, annesi ve bir arkadaşıyla birlikte fotoğraflarını çekerek polise ve hayvan hakları savunucularına ilettiğini belirtti:

“Hayvan hakları savunucularının girişimleriyle sivil polisler bölgede çalışma yaptı. Daha sonra beni de ifadeye çağırdılar. Şimdi Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu sayesinde hukuki süreci yürüteceğim. Polisler, adama ‘Bu seferlik bırakıyoruz,’ demiş. Şimdi de köpeğiyle gezerken elinde metal uçlu bir sopa taşıyor. Yani silahını değiştirmiş gibi.”

Köpeğinin fiziksel olarak toparlanmaya başladığını; ancak kendisinin hâlâ olayın etkisinden çıkamadığını ifade eden M.A, “Bakımı, güvenliği bana ait bir canı koruyamamış olmak beni çok incitiyor. Hem kendimi suçluyorum hem de son derece aşağılanmış hissediyorum. Uyku düzenim bozuldu, hayatım altüst oldu. Hâlâ tehdit altında hissediyorum,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan M.A., saldırgan erkek de kendisinden şikâyetçi olduğu için perşembe günü (9 Temmuz) ifadeye vermeye gidecek.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu (HAYFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eda Sheldon ise, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki göstererek “Tutuklanması için kadını da mı bıçaklaması gerekiyor? Türkiye gerçekten bir hukuk devleti mi? Adamı bir daha görürseniz bize haber verin, diyen polise görevini kim yaptıracak? Eli bıçaklı bir caniyi kapı kapı aramak, köpeği boğazından bıçaklanan kadının işi mi?” dedi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 4/a: “Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.”

Madde 28/A: ... Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı* kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

* Sokakta yaşayan hayvanlar da bu kapsamdadır. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hayvan Hakları 5199 sayılı hayvanları koruma yasası fethiye
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve...

bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık” başlıklı dosyayı hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. 2019’dan beri birlikte yaşadığı köpeği Küba, hayatında kelimelerle anlatması zor bir yer tutuyor. 

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