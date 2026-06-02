CHP lideri Özel, partisinin Grup Toplantısı’nda konuşuyor
CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Meclis Başkanlığı’na ilettiği “CHP Grup Toplantısı yapmayacağız” yazısını tanımadı, partisinin Grup Toplantısı’nı düzenledi.
Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Başkanlığı’na: "CHP Grup Toplantısı yapmayacağız"
“Özgür Başkan” ve “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla kürsüye gelen Özel, “Üç haftalık aranın ardından, milletin meclisinde, olmamız gereken yerde, milletin görevlendirdiği, milletvekillerimizin takdir ettiği görevimizle olmamız gereken kürsüdeyiz” diyerek sözlerine başladı.
“Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta” diyerek Nazım Hikmet’in şiirine atıf yapan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Siz sokağı bilen, sokağı duyan, sokaktaki öfkeyi görenlersiniz. Ama bugün bizim görevimiz öfke ve tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimiz, bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.”
