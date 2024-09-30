Koma Hevra'nın gözaltına alınan üyeleri serbest bırakıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin dün (29 Eylül) Şeyh Said Meydanı’nda (Dağkapı Meydanı) düzenlediği etkinlikte sahne alan Koma Hevra üyeleri Zeynep Doğan, Gencay Morkoç, Yusuf Keleş gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre; Grup üyeleri bugün Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği’ne (MED-DER) dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Polis, dernekten çıkan grup üyelerinin yolunu kesti ve haklarında gözaltı kararı olduğunu ifade etti.

Gözaltına alınan Doğan, Morkoç ve Keleş İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Grup üyelerinin dün seslendirdikleri Kürtçe şarkılar nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan grup üyeleri emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar.

(RT)