ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 09:34
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 09:41
1 dk Okuma

Osmaniye’de ev baskınları: Beş gözaltı

Aralarında DEM Parti ilçe eş başkanlarının da olduğu beş kişinin, bir düğünde Kürtçe müzik eşliğinde halay çektikleri ve düğün araçlarını sarı, kırmızı renk flamalarla süsledikleri için gözaltına alındıkları belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sarı, kırmızı ve yeşil renkte bir görsel
Görsel: Canva Yapay Zekâ

Osmaniye'de aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Osmaniye Merkez ilçe eş başkanları Sevgi Aydın ve Faruk Kahraman'ın da olduğu beş kişi bu sabah evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yurttaşların bir düğünde Kürtçe müzik eşliğinde halay çektikleri ve düğün araçlarını sarı, kırmızı renk flamalarla süsledikleri için gözaltına alındıkları belirtildi. 

Gözaltına alınan beş kişi Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (TY)

Çiçek, Yerlikaya'ya sordu: Kürtlerin tüm düğün videolarını izleyecek misiniz?
Çiçek, Yerlikaya'ya sordu: Kürtlerin tüm düğün videolarını izleyecek misiniz?
29 Temmuz 2024
Osmaniye dem parti Kürtçe müzik Kürt renkleri
ilgili haberler
Çiçek, Yerlikaya'ya sordu: Kürtlerin tüm düğün videolarını izleyecek misiniz?
29 Temmuz 2024
/haber/cicek-yerlikaya-ya-sordu-kurtlerin-tum-dugun-videolarini-izleyecek-misiniz-297965
"Keçe Kurdan" ve "Şervano"yu söyleyen Koma Özgün'ün üyeleri tutuklandı
29 Temmuz 2024
/haber/kece-kurdan-ve-servano-yu-soyleyen-koma-ozgun-un-uyeleri-tutuklandi-297963
İstanbul’da ‘Kürtçe halay’ gerekçesiyle 11 tutuklama
28 Temmuz 2024
/haber/istanbulda-kurtce-halay-gerekcesiyle-11-tutuklama-297943
"Zulmünüze karşı halay çekeceğiz"
28 Temmuz 2024
/haber/zulmunuze-karsi-halay-cekecegiz-297940
Doğubayazıt'ta düğüne Kürtçe şarkı baskını
26 Temmuz 2024
/haber/dogubayazit-ta-dugune-kurtce-sarki-baskini-297894
"MADENCİLİK YAĞMASINA KARŞI"
Munzur Festivali, engellere karşın halaylarla başladı
3 Ağustos 2023
/haber/munzur-festivali-engellere-karsin-halaylarla-basladi-282378
İDARE VE GÖZLEM KURULU ÖNERGESİ REDDEDİLDİ
CHP'li Bingöl: Bu ülkede halay çekmek, Kürtçe konuşmak ne zamandan beri suç?
12 Temmuz 2023
/haber/chp-li-bingol-bu-ulkede-halay-cekmek-kurtce-konusmak-ne-zamandan-beri-suc-281393
ilgili haberler
Çiçek, Yerlikaya'ya sordu: Kürtlerin tüm düğün videolarını izleyecek misiniz?
29 Temmuz 2024
/haber/cicek-yerlikaya-ya-sordu-kurtlerin-tum-dugun-videolarini-izleyecek-misiniz-297965
"Keçe Kurdan" ve "Şervano"yu söyleyen Koma Özgün'ün üyeleri tutuklandı
29 Temmuz 2024
/haber/kece-kurdan-ve-servano-yu-soyleyen-koma-ozgun-un-uyeleri-tutuklandi-297963
İstanbul’da ‘Kürtçe halay’ gerekçesiyle 11 tutuklama
28 Temmuz 2024
/haber/istanbulda-kurtce-halay-gerekcesiyle-11-tutuklama-297943
"Zulmünüze karşı halay çekeceğiz"
28 Temmuz 2024
/haber/zulmunuze-karsi-halay-cekecegiz-297940
Doğubayazıt'ta düğüne Kürtçe şarkı baskını
26 Temmuz 2024
/haber/dogubayazit-ta-dugune-kurtce-sarki-baskini-297894
"MADENCİLİK YAĞMASINA KARŞI"
Munzur Festivali, engellere karşın halaylarla başladı
3 Ağustos 2023
/haber/munzur-festivali-engellere-karsin-halaylarla-basladi-282378
İDARE VE GÖZLEM KURULU ÖNERGESİ REDDEDİLDİ
CHP'li Bingöl: Bu ülkede halay çekmek, Kürtçe konuşmak ne zamandan beri suç?
12 Temmuz 2023
/haber/chp-li-bingol-bu-ulkede-halay-cekmek-kurtce-konusmak-ne-zamandan-beri-suc-281393
Sayfa Başına Git