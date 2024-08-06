Osmaniye’de ev baskınları: Beş gözaltı

Osmaniye'de aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Osmaniye Merkez ilçe eş başkanları Sevgi Aydın ve Faruk Kahraman'ın da olduğu beş kişi bu sabah evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yurttaşların bir düğünde Kürtçe müzik eşliğinde halay çektikleri ve düğün araçlarını sarı, kırmızı renk flamalarla süsledikleri için gözaltına alındıkları belirtildi.

Gözaltına alınan beş kişi Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (TY)