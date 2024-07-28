İstanbul’da ‘Kürtçe halay’ gerekçesiyle 11 tutuklama

İstanbul’un Bağcılar, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde dün yapılan ev baskınlarında 18 kişi, farklı tarihlerde yapılan düğünlerde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan 18 kişi, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık ifadelerinin ardından 18 kişi, “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemedeki ifadelerinin ardından ise 18 kişiden 7’si adli kontrol ile serbest bırakılırken, 11’i aynı iddiayla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(AD)