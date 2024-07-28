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Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 13:05
 ~ Son Güncelleme: 28 Temmuz 2024 13:19
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İstanbul’da ‘Kürtçe halay’ gerekçesiyle 11 tutuklama

İstanbul’da farklı tarihlerdeki düğünlerde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden 11’i tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul’da ‘Kürtçe halay’ gerekçesiyle 11 tutuklama

İstanbul’un Bağcılar, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde dün yapılan ev baskınlarında 18 kişi, farklı tarihlerde yapılan düğünlerde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan 18 kişi, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 

Savcılık ifadelerinin ardından 18 kişi, “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemedeki ifadelerinin ardından ise 18 kişiden 7’si adli kontrol ile serbest bırakılırken, 11’i aynı iddiayla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(AD)

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