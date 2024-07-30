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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2024 11:47
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2024 13:35
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Van'da birçok eve baskın: DEM Parti İl Eş Başkanları gözaltında

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilekçi, Kurt ve beraberindekiler emniyete götürüldü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Van'da birçok eve baskın: DEM Parti İl Eş Başkanları gözaltında
*Fotoğraf: Rudaw

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van İl Örgütü'nün dün (29 Temmuz) Kürtçe şarkı ve halaylara yönelik gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek için yaptığı halaylı eylemin ardından bu sabah birçok eve polis baskın yaptı. 

Van DEM Parti Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da aralarında bulunduğu en az 15 kişi sabah saatlerinde ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilekçi, Kurt ve beraberindekiler emniyete götürüldü.

Gözaltına alınanlardan ismi öğrenilenler şöyle: Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) Eşbaşkanı Hanım Kaya, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Aynur Sarıca, DEM Parti Artemêt İlçe Eşbaşkanı Cemil Baydar, Barış Anneleri Sarya Süer, Hazal Süer ile Münife Kaçak, Adem Onat, Fazıl Numaş, Tahir Artim ve Selma Cintan.

Van'da birçok eve baskın: DEM Parti İl Eş Başkanları gözaltında
Van'da birçok eve baskın: DEM Parti İl Eş Başkanları gözaltında
Bugün 11:47

(RT)

Van dem parti
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