Çanakkale'de Kürt düğününe ırkçı saldırı: Elektrik kesildi, gençler darp edildi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 26 Ekim’de Ağrılı bir ailenin düğününe ırkçı saldırı düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Çanspor'un "17. Alay" adlı bir grup taraftarı, Kürtçe şarkıları bahane ederek, 2-3 kez düğün salonunun şalterlerini indirdi.

Düğün sahipleri tacizin artması üzerine düğünü bir saat erken bitirdi. Davetliler düğünden ayrılırken, düğün sahiplerinden bir genç grubun saldırısına uğradı.

Parası ve telefonu gasp edilen genç, geri almak isteyince saldırganlar "50 kişilik bir grup ile sizi bekliyoruz, gelip alın" karşılığını verdi. Aile, saldırganların verdiği konuma gitti ve burada taşlı sopalı saldırıya maruz kaldı.

Aile bireylerinin birçoğu çeşitli yerlerinden yaralandı. Aile ve saldırgan gruptan en az 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aile ise saldırganlar hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

Ayrıca saldırganların "Kıpkırmızı 17. Alay" isminde oluşturdukları Whatsapp grubunda organize oldukları ortaya çıktı. Whatssap grubu mesajlarında Sezai K. isimli kişi "Kürtçe halay nerede çekiliyor. Öğrenin şunu kardeşler, gidin bir bakın, tam yer neresi" diye soruyor.

Batuhan B. ise "Dayı bir yerden geliyor. Biz de duyuyoruz" şeklinde cevap veriyor. Ardından Furkan S., düğün salonunun yerini bulduğunu belirterek, "Abi biz buradayız. 1 asayiş 1 trafik var. Şarkıları Türkçeye çevirdiler. Çalgıcılar İstanbul’dan gelmiş" yanıtını veriyor.

Şalteri indirdiklerini belirten Sezai K., "Gereken yapıldı. Ses kesildi kardeşler" diyor. Hüseyin E. ise, "Kısıldı reis sıkıntı yok" cevabını veriyor. Sezai K., "Olay tamam üstümüze düşeni yaptım. Benim Kürt alerjim çok fazla" şeklinde yazıyor.

(RT)