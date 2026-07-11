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YT: Yayın Tarihi: 11.07.2026 16:13 11 Temmuz 2026 16:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.07.2026 17:00 11 Temmuz 2026 17:00
Okuma Okuma:  2 dakika

Kartalkaya Otel Yangını’nda yakınlarını kaybeden aileler Ankara’ya yürüyor

“Soruşturma kapsamında birinci derece kusurlu oldukları tespit edilen kamu görevlileri hakkında yargılamanın hâlâ başlamamış olması vicdanlarımızı yaralıyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kartalkaya Otel Yangını’nda yakınlarını kaybeden aileler Ankara’ya yürüyor
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları, Bolu’dan Ankara’ya sekiz gün sürmesi planlanan “adalet” ve “farkındalık” yürüyüşü başlattı.

Yangında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli’yi kaybeden Oktay Akişli’nin girişimleriyle düzenlenen yürüyüş öncesi Bolu Adliyesi önünde bir araya gelen aileler, tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Yangında sekiz yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Danıştay 1. Dairesi’nin bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verdiğini hatırlatarak, yaklaşık 10 aydır haklarında yargılama süreci başlatılmayan görevlilerin bir an önce yargılanmasını istediklerini söyledi.

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“Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Gültekin, “Bu olaydan birinci derece sorumlu olduğu belirtilen Turizm Bakanlığı personeli hâlâ görevine devam ediyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak. Kimse bu soruşturmanın gecikmesine izin vermesin,” dedi.

Gültekin, olayda sorumluluğu bulunan herkes yargı önüne çıkıncaya kadar susmayacaklarını dile getirerek, “Hukukun işleyeceğine inanıyoruz. Bekleyin bizi, Ankara’ya geliyoruz. Sessiz bir yürüyüş, bir vicdan yürüyüşü başlatıyoruz. Geçtiğimiz yerlerde insanların bize katılmasını ve destek vermesini istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Tek talebimiz adalet”

Oktay Akişli de tek taleplerinin adalet olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“78 canımızı toprağa verdik. O günden bu yana tek talebimiz intikam değil, ayrıcalık değil, yalnızca adalet. Soruşturma kapsamında birinci derece kusurlu oldukları tespit edilen kamu görevlileri hakkında yargılamanın hâlâ başlamamış olması vicdanlarımızı yaralıyor. Adalet yalnızca bazı sanıklar için değil, ihmali, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkes için eşit işletilmelidir. Bu yürüyüş, yalnızca Bolu’dan Ankara’ya uzanan bir yol değildir, vicdana, hukuka ve adalete uzanan bir çağrıdır.”

Ellerinde yangında hayatını kaybeden yakınlarının fotoğrafları ile çeşitli dövizler taşıyan aileler, yaşamını yitiren 78 kişi anısına gökyüzüne balon bıraktı.

Ankara’ya doğru yürüyüşe geçen ailelere, yurttaşlar da destek verdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Grand Kartal Otel adalet gösteri ve yürüyüş bolu Kartalkaya Otel Yangını
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