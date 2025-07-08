Kartalkaya faciası davasında ikinci gün: Sanıklardan “Sorumlu ben değilim” savunmaları

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmanın ikinci gününde, şirketin muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, muhasebe görevlisi olarak çalışan Cemal Özer, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Mehmet Özel ve LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ile Muharrem Şen dinlendi. Dünkü duruşmada da dokuz sanık beyanda bulunmuştu.

Denetim eksikliğinin nedeni 'yeterli personel olmamasına' bağladı

Eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, 2010-2016 arası görevi yaptığını söyledi.

Özel, "Ruhsat verildiği 2007'de görevde değildim. 2016'dan sonra ruhsat ve denetim sorumluluğum bulunmamaktadır. Otelin bulunduğu bölge turizm alanıdır. Otel, 2002'de işletme belgesini alarak faaliyete geçmiştir. 2007'de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. İl Özel İdarenin denetim yetkisi bulunmamaktadır, yönetmelikte yangınla ilgili denetim yapılacağına dair hüküm yoktur. Uygun İtfaiye raporu alındıysa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Turizm işletme belgeli tesisler, sadece bakanlık tarafından denetlenir." diye konuştu.

Tahliyesini ve beraatini isteyen Özel, müşteki avukatının otelde denetleme yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Burayı Kültür ve Turizm Bakanlığı denetler. Turizm alanı dışındaki tesislere denetim yapılırken buraya da yetki aşımı olarak bakılmıştır. Oteldeki müstecirler var, onları denetlemek için gidilmiştir. Yetkinliklerine göre yapılan denetimlerdir bunlar." yanıtını verdi.

Sorumluluk kabul etmedi. Özel ayrıca, şikâyet olmaması nedeniyle yeni bir yangın raporu alınmadığını ve kurumda yeterli personel olmadığını, bu durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

"İtfaiye denetimindeki eksiklikleri bildirdim"

Muhasebe görevlisi Cemal Özer, yangından önce itfaiyenin denetim gerçekleştirdiğini ancak raporda belirtilen eksikliklerin giderilmediğini söyledi.

"İtfaiye tarafından yapılan denetime ben eşlik ettim. Denetim sırasında tespit edilen eksiklikleri not ettim" diye konuştu.

İtfaiye ekibinin koridorları ölçerek acil çıkış kapısı, davlumbaz sistemi ve ışıklandırma gibi hayati unsurların uygun olmadığını tespit ettiğini ve raporu imzaladığını belirten Özer, durumu hem Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'e hem de yetkili Emir Aras'a ilettiğini, ancak önlem alınmadığını kaydetti.

Özer, Aras'ın kendilerine eksiklikleri bildirdikten sonra tepki gösterip, "Başımıza iş açtınız" şeklinde konuştuğunu da sözlerine ekledi. Yangın anında otelde bulunan Özer, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını ve çalıştığı dönemde personele hiçbir yangın eğitimi verilmediğini kaydetti.

Muhasebe müdürü suçu genel müdüre attı

Şirketin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, itfaiye denetimine kendisinin katılmadığını söyledi.

Mutfak personeli Reşat Bölük'ün kendisine gönderdiği e-postada yeni elektrikli ızgara alınmasını istemesine rağmen neden mevcut ızgaranın tamir edildiğinin sorulması üzerine, bununla ilgili kararı şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın verdiğini söyledi.

“Satış müdürü Ahmet Demir bana gelip denetimi iptal edip tekrar başvurmamız gerektiğini söyledi. Denetimin iptal edilip tekrar kafe kısmı için başvurulması talimatını bana Emir Aras verdi. Tespit edilen eksikliklerim giderilmesi için bir çalışma yapıldığını görmedim" diye konuştu.

Özdemir, muhasebe biriminde çalışan personelin kış döneminde dönüşümlü, kendi aralarında anlaşarak Grand Kartal Otel'e gittiğini anlatarak, Mehmet Salun'un ön muhasebe elemanı olduğunu, karar alma yetkisinin olmadığını, işlerin Emir Aras'ın talimatıyla yapıldığını kaydetti.

İşe alımları kimin yaptığına ilişkin soru üzerine Özdemir, "Personel alımlarına Emir bey karar verir. İşe başlama evraklarını ben imzalarım. Mülakatları Emir bey yapar. Birim amirleri, altlarında çalışacak personeli Emir beyin onayıyla işe alır." ifadelerini kullandı.

Özdemir, iş güvenliği uzmanı alımı gündeme geldiğinde otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'ün, "gerek yok" dediğini söyledi.

İş güvenliği uzmanı: Çalışıyormuş gibi gösterildim

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Grand Kartal Otel ile hiçbir bağı olmadığını söyledi. Hakim tarafından yöneltilen “Grand Kartal Otel’de iş güvenliği uzmanı olarak çalıştınız mı?” sorusuna Kayacan “Ben Grand Kartal Otel’e hiç gitmedim. Orada çalışmıyordum.” dedi.

2021–2025 yılları arasında Gazelle Otel’de çalıştığını belirten Kayacan, gözaltına alındıktan sonra istifa ettiğini ifade ederek “Ben Grand Kartal Otel’de çalışıyormuş gibi gösterildim; ancak bu otele ne turistik amaçla ne de çalışan olarak hiç gitmedim. Oradan hiçbir zaman maaş almadım. Acil durum eylem planını ben hazırlamadım. Hiç gitmediğim bir otelle ilgili rapor hazırlamam mümkün değil. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.

"Gaz tesisatı standartlara uygundu"

Savunmasını yapması için söz verilen LPG tesisatı bakım görevlisi tutuksuz sanık Doğan Aydın, 2014 yılında bir LPG firmasında işe başladığını, 2018 yılından itibaren yanan otele hizmet vermeye başladığını belirtti.

LPG firmasındaki işinden 2021 yılında ayrıldığını ve bir daha otele hizmet vermediğini dile getiren Aydın, "Benim çalıştığım zamanda tesiste herhangi bir sorun yoktu. Gaz tesisatı standartlara uygundu. Muharrem Şen'i tanıyorum. 2022 yılı itibarıyla otele hizmet vermeye başladığını duydum." diye konuştu.

Aydın, kendisinin kontrol ettiği dönemde mutfaktaki gaz vanalarının yerinin uygun olduğunu belirterek, "İki vana vardı. Binanın dışarısında da gazın kesilmesini sağlayan bir vana vardı." dedi.

"Gaz alarmının devreye girmemesinin nedeni LPG kaçağı olmamasıdır"

LPG tesisatı bakım görevlisi tutuklu sanık Muharrem Şen ise aynı LPG firmasında sözleşmeli olarak bakım ve kontrol servis elemanı olarak çalıştığını kaydetti.

Toplam 13 ilde yüzlerce tesisin bakım ve kontrolünü yaptığını aktaran Şen, sadece LPG firmasının talimatlarıyla çalıştığını, neleri kontrol etmesi gerekiyorsa onları kontrol edip rapor tuttuğunu anlattı.

Şen, kendisinin LPG tesisat projesi sorgulama görevinin olmadığını savunarak, "Gittiğim dönemde yetkim ve görevim dahilinde yaptığım kontrollerde herhangi kusur görmedim. Ben sadece bana verilen talimatlarla bakım ve kontrol yapan servisim." dedi.

Grand Kartal Otel'e sadece 2022 yılında gittiğini aktaran Şen, "Tesisata, vanalara, tanka, gaz alarmına ve gaz kaçağı olup olmadığına bakarım. 2022 yılında yaptığım kontrollerde standart dışı bir şey görmedim. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum." ifadesini kullandı.

Şen, gaz alarmının devreye girmemesinin LPG kaçağı olmadığını gösterdiğini belirterek, bağlantı borularının profesyonellik gerektirmeden değiştirilebilecek borular olduğunu dile getirdi.

Otel çalışanlarını ve yöneticilerini tanımadığını, sadece LPG firması ile sözleşme yapmış servis elemanı olduğunu söyleyen Şen, "Benim LPG projesi çizme, onaylama, imal etme gibi görevim yoktur. Olaydan çok üzgünüm ama bir kusurlu varsa o ben değilim." savunmasını yaptı.

Duruşma, sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

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(HA)