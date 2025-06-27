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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 11:15
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 11:24
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Kartalkaya yangını ihmalleriyle ilgili yeni iddianame

İddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 'olası kastla yaralama suçundan cezalandırılması' talep edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kartalkaya yangını ihmalleriyle ilgili yeni iddianame
Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu / AA

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamın yitirdiği ve 133 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinin ardından birleştirme talepli basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yara alanlar açısından bir iddianame daha hazırlandı.

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İddianamede isnat edilen eylemlerin uzlaşma kapsamındaki suçlar arasında yer aldığı ve dosyanın önce uzlaştırma bürosuna gönderildiği kaydedildi. Bunun üzerine müştekilerden bazılarının uzlaşmaya gittiği kaydedilirken uzlaşmaya gitmeyenler adına ise iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı.

75 kişi adına ceza talebi

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere hazırlanan iddianamede olası kastla yaralama suçundan 13 kişinin bir yıldan üç yıla kadar 42 müşteki ve 33 mağdur açısından ayrı cezalandırılması istendi.

İddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Ahmet Demir, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Cemal Özer, Emine Murtezaoğlu Ergül, Emir Aras, Halit Ergül, İrfan Acar, Kadir Özdemir, Kenan Coşkun, Mehmet Salun, Sedat Gülener, Zeki Yılmaz’ın olası kastla yaralama suçundan cezalandırılması talep edildi.

"Asli derecede kusurlular"

“Otel yönetiminin işletme özen yükümlülüğünü gerçekleştirmediği” ifade edilen iddianamede, ”Her koşulda yangın sisteminin gerekli şekilde işletilememesi sebebi ile otel yönetiminin ve sorumlu çalışanların sıralı şekilde sorumluluklarının bulunduğunun ve asli derecede kusurlu oldukları”, “Yangın sistemindeki görsel yönlendirmelerin işlevini yeteri kadar yapmamasının otel yönetiminin ihmallerinin olayın büyümesi ve sonuçlarının artması ile illiyet bağını oluşturduğu, bu sebeple ihmali bulunan otel yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin asli derecede kusurlu oldukları” kaydedildi.

Gerekçeler

İddianamede, ”Gerçekleşen olayın öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir bir yangın olduğunun, ihmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesi ile doğrudan ilişkili olduğunun ve illiyet bağının birçok noktadan, birden fazla kere kurulduğu” gerekçeleri sıralandı.

Kamu görevlilerine de sorumluluk tespiti

İddianemede, bu gerekçeler doğrultusunda şu tespitlere yer verildi:

 “Otelin işletme belgesini veren ve onaylayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından birinci derecede etkili olduklarının, Bolu İl Özel İdaresi yetkililerinin gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından dolayı olayda birinci derecede etkili oldukları, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri gereği gibi işlemediklerinden dolayı olayda birinci derecede etkili olduklarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından dolayı olayda birinci derecede etkili oldukları tespit edilmiştir."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Grand Kartal Otel bolu yangın iddianame
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