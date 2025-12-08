78 kişinin öldüğü yangında Kartalkaya yangınında gerekçeli karar: Sanıklar riskleri bilerek yok saydı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kartalkaya’da 34’ü çocuk 78 kişinin öldüğü, 137 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

406 sayfalık kararda mahkeme, facianın can kaybı sayısı ile dünyada kayıt altına alınmış altıncı büyük yangın olduğunu hatırlattı. 11 sanığa neden "olası kastla öldürme" suçundan mahkumiyet kararı verdiğini anlattı.

Yargıtay içtihatlarına atıf yapan mahkeme "Düğün yerinde, kalabalık ortamda silahıyla oynayan, kırmızı ışığı iki kez ihlal eden ve uyarıları dinlemeyen, aşırı hız yapan, kırmızı ışık ihlali yapıp yanında bulunanların ikazını dinlemeyen kişilerin eylemlerinin olası kast olarak nitelendirildiğine" dikkat çekti.

“Riskleri bilmelerine rağmen hiçbir girişimde bulunmadılar”

Mahkeme, sanıkların yangın güvenliğine ilişkin kritik eksiklikleri bile bile görmezden geldiğini ve ihmal boyutunun “bilinçli taksir” sınırlarını aştığını kaydetti.

Mahkemeye göre sanıklar Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir, otelde tespit edilen eksiklikleri giderebilecek güce ve yetkiye sahip olmalarına ve bu eksikliklerin yaratacağı ciddi tehlikenin farkında olmalarına rağmen herhangi bir adım atmadı.

Sanıkların “olursa olsun” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten mahkeme bu nedenle bilinçli taksir sınırının aşıldığını kaydetti. Bu nedenle de cezai sorumluluklarının ağırlaştığını belirtti.

“Otel sahipleri kimseyi uyarmadı”

Yangının ilk anından itibaren otel yönetim kurulu üyelerinin olaydan haberdar olduğunun tespit edildiği de gerekçeli kararda yer aldı.

Mahkeme, buna rağmen yönetim kurulu üyelerinin otelde kalan diğer kişilerin tahliyesine veya kurtarılmasına yönelik herhangi bir bilgilendirme ya da talimat vermediklerini aktardı.

Sanıkların bu konuda inkâr niteliğindeki savunmalarını ise “inandırıcı bulunmadı”.

Mahkeme gerekçeli kararda otel sahibi Halit Ergül ile yönetim kurulu üyesi olan eşi ve iki kızının şu ihmallerde bulunduğunu tespit etti: Sanıkların bu özellik ve nitelikleri göz önüne alındığında otelin yangın mevzuatı kapsamında zorunlu duman tahliye çıkışı olan ruhsata aykırı olarak 11. ve 12. katların sonradan otel odalarına, konaklama alanına dönüştürmeleri,

Asansörü yangın yönetmeliğine aykırı nitelikte kullanmaları, yangın merdiveni olarak belirlenen alanları mevzuata aykırı nitelikte ve personel geçiş alanı olarak kullanarak yangın kapsamında niteliklerini ortadan kaldırmaları,

Olası yangına karşı metrekare ve konaklayan kişi sayısı gereğince bulunması zorunlu olan yağmurlama (sprinkler) sisteminin olmaması,

Yeterli acil çıkış ve tahliye alanı ve yeterli acil aydınlatma ve acil çıkış levhalarını bulundurmamaları,

Yine otelde resmi olarak iş güvenliği uzmanı bulundurmamaları ve personele iş güvenliği eğitimi verilmemiş olması,

Elektrik ve LPG tesisatı yönünden güvenlik ve mevzuata uygun olmayan nitelikte otel tesisatını konumlandırmış olmaları...

“Belediye, kamu güvenliği görevini yerine getirmedi”

Gerekçeli kararda belediyeye personeline yönelik de değerlendirmeler yer aldı. Mahkeme, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 16 Aralık 2024'te yaptığı denetimde, yangın mevzuatı kapsamında otelde bulunması gerekli unsurların tamamına yakınının bulunmadığını tespit ettiğini belirtti.

Belediyenin oteldeki eksiklikleri tespit ettiğini ve buna rağmen eksikliklerin giderilmesini sağlamadığı gerekçeli karara işlendi. Mahkeme, kamu kurumunun bu davranışını “kamu güvenliğini tehlikeye atan, vahim nitelikte bir eylem” olarak değerlendirdi ve belediyenin asli görevini yerine getirmediğini kaydetti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ekim’de davanın üçüncü duruşmasında karar açıkladı. 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada hükmü "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmaktan” kurdu. 11 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 34’er kez müebbet hapis cezası alanlar şöyleydi: Otel sahibi Halit Ergül

Yönetim Kurulu üyesi Emine Ergül (Halit Ergül’ün eşi)

Yönetim Kurulu üyesi Elif Aras (Halit Ergül’ün kızı)

Yönetim Kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu (Halit Ergül’ün kızı)

Genel Müdür Emir Aras (Halit Ergül’ün damadı)

Otel Müdürü Zeki Yılmaz

Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir

Gazele Otel Müdürü Ahmet Demir

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun

Bolu Belediyesi İtfaiye eri İrfan Acar Ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilen 11 sanık, "olası kastla yaralama" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası aldı.

(HA)