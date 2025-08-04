Kartalkaya yangınında İş Başmüfettişi’ne soruşturma izni çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Bakanlık, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.

32 sanıklı dava görülüyor

Yangın sonrası açılan davada otel sahibi Halit Ergül ile Bolu Belediyesi yetkilileri dahil 19’u tutuklu 32 sanık var. İddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri yangından ‘olası kastla sorumlu’ tutuluyor.

13 kişiye 78 kez ‘olası kastla öldürme’ ve ‘olası kastla kasten yaralama’ suçlamalarıyla 1998’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor:

Otelin sahibi Halit Ergül

Yönetim Kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül (Halit Ergül’ün eşi)

Yönetim Kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu (Halit Ergül’ün kızı)

Yönetim Kurulu üyesi Elif Aras (Halit Ergül’ün kızı)

Otelin genel müdürü Emir Aras

Otelin müdürü Zeki Yılmaz

Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir

Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir

Gazelle Otel’in muhasebe müdürü Cemal Özer

Gazelle Otel’in muhasebe personeli Mehmet Salun

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener

İtfaiye müdür vekili Kenan Coşkun

İtfaiye eri İrfan Acar

22 kişiye ise ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçlamasıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis isteniyor. O isimlerden bazıları şöyle:

Otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü

Mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver

İş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan

Resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin

Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz

FQC Global Sertifikasyon A.Ş. yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci

LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal

Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan

Eski Bolu il özel idaresi ruhsat ve denetim müdürü Mehmet Özel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangında sorumluluğu bulunduğu öne sürülen bakanlık personelleri için soruşturma izni vermemişti. Kararın kamuoyunda tepki çekmesi üzerine Ersoy yangındam yedi ay sonra 18 Temmuz’da üç bürokrat hakkında soruşturma izni verdi.

(HA)