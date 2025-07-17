Kartalkaya otel yangını: Bakan Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunulması talebine ret

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahiplerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması onuncu gününde devam etti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, müşteki ve sanıkların ardından taraf avukatlarının beyanları dinlendi.

"Merhametli kardeşim bu kadar merhametsiz insanın içinde yok oldu"

Yangında hayatını kaybeden "White Fox" isimli işletmenin (otel bünyesinde kiralanan kafe) aşçısı Eslem Uyanık'ın ablası Emel Uyanık, ağlayarak beyanda bulundu.

Annesi Hatice Uyanık'ı sağlık sorunları nedeniyle getiremediğini, olay gününden bu yana uyuyamadıklarını ve eve giremediklerini belirten Uyanık, kardeşinin odasının geri dönecek düşüncesiyle bıraktığı gibi durduğunu anlattı.

Uyanık, kardeşinin hayalleri olduğunu dile getirerek, "Merhametli insan olan Eslem, bu kadar merhametsiz insanın içinde yok oldu." dedi.

Yangından, olay sabahı yapılan telefon aramasıyla haberdar olduğunu aktaran Uyanık, "Televizyonda görüntüyü görünce oradan çıkamayacağını anladım ve bayılmışım, kendi kendime ayıldım. İstanbul'dan yola çıkıp kardeşimin cesedini teşhis ettim. Şikayetçiyim, katılma talebim var." diye konuştu.

"Hayatta olduğumuz için şükredemez haldeyiz"

Müşteki Gülnihal Temizkan da yangını fark ederek uyandıklarını, eşinin yan odadakileri uyandırdığını söyledi.

Eşi ve oğluyla zincir şeklinde yürüdüklerini ancak yoğun dumandan önünü göremez olduğunu ifade eden Temizkan, geri dönerken bir kapının açıldığını ve ön tarafa bakan odaya girdiklerini kaydetti.

Temizkan, bir ailenin yönlendirmesiyle ilerlediklerini aktararak, "Cam açıldı, eşim 'Atlayın.' dedi. Sonra sırayla sundurmanın üzerine atladık. Kafamıza camlar yağmaya başladı. Arabamız çatı altında park halindeydi. Eşim aşağıdaki birine anahtarı attı, o da arabayı bulunduğumuz yerin altına çekti. Beraberimizdeki aileyle toplam 8-9 kişi arabanın üzerine atlayarak oradan çıktık. Yan taraftaki sundurmanın üzerinden çarşafların sarkıtıldığını gördüm. 'Çarşafları bağlayıp inin.' dedim." ifadelerini kullandı.

Temizkan “Alarm ve acil çıkışı gösterir tabela yoktu, sola döndüğümüz için hayattayız ama hayatta olduğumuz için şükredemez haldeyiz. Suçlu olan herkesten şikayetçiyiz." diye konuştu

"Böyle bir olayda dışarıda sanık kalırsa toplum vicdanı soğumaz"

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin söz alarak, şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın, yangını kimseye haber vermeden ailesiyle odalarını terk ettiği anlara ilişkin görüntüler yayınlanınca yüreğinin yandığını dile getirdi.

Gültekin, Aras'a hitaben, "Bre Allah'tan korkmaz. Gözümüzün içine baka baka yalan söylemeye utanmadın mı? Ben size ne diyeyim, organize cinayet şebekesi..." diyerek tepki gösterdi.

İl Özel İdaresindeki personelin tamamının tam anlamıyla görevlerini yerine getirmedikleri gibi delil karartmayla mahkemeyi yanılttığını söyleyen Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"White Fox ruhsat süreci farklı şekilde lanse edilmiştir. Takdir mahkemenin olmak üzere bu olaya bulaşan aile, belediye ve İl Özel İdare personeli, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi personelinin eylemleriyle ilgili olası kast olduğunu düşünüyoruz. Sanıkların olası kasttan yargılanmasını istiyoruz. Olayın toplumda yarattığı sarsıntı ortadadır. Emir, insan müsveddesi... Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını, savcının mütalaasında belirttiği gibi 2 personelin tutuklanmasını talep ediyoruz.

Böyle bir olayda dışarıda sanık kalırsa toplum vicdanı soğumaz, içimizdeki kanayan yara durmaz. Böyle olayda tanık olarak dinlenilen kat görevlisi şefi, resepsiyon şefi nasıl dışarıda olur, tanık sıfatları kaldırılarak suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.

Ceyda Hanım'ın çocuklarının psikolojisi bozulmuş, ya buradaki insanlar 6 aydır uyumuyor. Sabrediyoruz, mahkemeye güveniyoruz, lütfen adaleti tecelli ettirin ve yüreğimize su serpin. Mahkemeden adil karar bekliyorum. Diğer sanıkların acilen tutuklanmasını talep ediyorum. Sabrımız kalmadı, Türkiye bilsin. Turizm Bakanlığı yetkililerinden hesap sorulmazsa hepimize yazıklar olsun."

Müştekiler, konuşması sırasında Gültekin'i alkışladı.

"Keşkelerim çok fazla"

Cumhuriyet savcısı, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini, mütalaada bulunmak üzere Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına süre verilmesini talep etti.

Tahliyeye ilişkin beyanları sorulan sanıklardan Emir Aras, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Keşkelerim çok fazla, keşke daha fazla şey yapabilseydim. Büyük panik içindeydim. Kendimi savunacak şey bulamıyorum, tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım oldu ama bunları isteyerek yapmadım." dedi.

Emir Aras'ın eşi şirketin yönetim kurulu üyesi sanık Elif Aras ise herkesin acısını paylaştığını söyleyerek, "Herkes o gece nasıl davranabilirse öyle davrandım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Otelin sahibi sanık Halit Ergül de üzgün olduğunu, kendisini savunacak halde olmadığını daha sonra detaylı savunma yapmak istediğini kaydetti.

Ergül'ün eşi şirketin yönetim kurulu üyesi sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, 6 aydır uyku uyumadığını, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı sanık Bünyamin Bal, isnatları üzerine alacağı durum olmadığını savunarak, tahliye talep etti.

Diğer tutuklu sanıklar önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek tahliye, tutuksuz sanıklar ise beraat talebinde bulundu.

Bakanlık ile ilgili talepler kabul görmedi

Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı ile Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin hakkındaki ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren heyet, LPG tesisatı bakım görevlisi tutuksuz sanık Doğan Aydın ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tutuksuz sanık Kübra Demir'in tutuklanmaları yönündeki talebin ise reddine hükmetti.

Heyet, bazı avukatların, "Etstur sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un dinlenilmesi" talebini esasa yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti.

Heyet ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi yetkililerinin de duruşmada tanık olarak dinlenmesi talebini de esasa yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddederek, söz konusu bakanlıklar ile İl Özel İdaresi arasındaki yazışmaların neler olduğunun araştırılması yönündeki talebin celse arasında değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ile şirketin yönetim kurulu üyeleri tutuklu sanıklar Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun HTS kayıtlarının incelenmesi talebi ile Ceyda Hacıbekiroğlu'nun çalışma belgelerinin dosyaya kazandırılmasıyla ilgili talebi kabul eden mahkeme heyeti, "Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına soruşturma izni verildiğinde davayla birleştirmesi" talebinin değerlendirilmesine hükmetti.

AFAD ve itfaiyenin otelin elektriğinin kesilmesi talimatı verip vermediğinin araştırılması, otelin güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu hard disklerin denetime gönderilerek üzerlerinde oynama yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi taleplerini de kabul eden heyet, güvenlik kameralarındaki saat farklılıklarının ve hatalı kayıtların belirlenmesi için görüntülerin incelenmek üzere yetkili kuruma gönderilmesi talebini karara bağladı.

Heyet, Grand Kartal Otel'in yönetim kurulu karar defteri, iş sağlığı ve güvenliği defteri ile denetim defterlerinin istenmesi yönündeki talebin de celse arasında değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Bir sonraki duruşma 22 Eylül’de görülecek.

Ne olmuştu?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

(HA)