Danıştay: Kartalkaya davasında 9 bakanlık görevlisi de yargılanacak

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen, 78 kişinin can verdiği yangın faciası yargılaması kapsamında Danıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığında görevli 9 personel için soruşturma izni verildi.



Danıştay 1. Dairesinin soruştuma izni verdikleri arasında turizm tesislerinin denetimini yapmakla yükümlü olan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürleri Neşe Çıldık ve Şennur Aldemir Aydoğan da var.

Yangın tarihinde Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan ve dört başkontrolör hakkında da soruşturma izni verildi.

Danıuştay 1. Dairesi kararında bilirkişi raporunda ortaya konulan tespitlerden yola çıkarak bu kişilerin eylemlerinin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğunu söyledi.

Ancak, idari yargı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve 2 stajyer hakkında soruşturma izni talebini kabul etmedi.



Kartalkaya yangın faciası ve soruşturması

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te gece yarısı çıkan yangın, dünyadaki en büyük on otel yangınından biri olarak kayıtlara geçti.



Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.



Yangında, bazı tatilcilerin kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarktığı, kimi tatilcilerin ise camlardan kendini aşağıya attığı görüldü.



Yangında; 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı.

Yangının otelin mutfak/restoran bölümünden başladığı, dış cephede kullanılan yanıcı malzemeler ve çalışmayan alarm sistemleri nedeniyle hızla yayıldığı tespit edildi.

Facianın ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede otel yöneticileri, işletme sorumluları ve bazı kamu görevlileri hakkında “olası kastla öldürme” suçlaması yöneltildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 32 sanık yargılanıyor; bunların 19’u tutuklu. Savcılık, otel sahipleri ve yöneticileri için 78 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer sorumlular için değişen oranlarda hapis cezaları talep ediyor. Yargılamada yangın güvenliği denetimlerinin ihmal edildiği, otelin eksiklerine göz yumulduğu ve facianın bu nedenle büyüdüğü vurgulanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı denetim görevlileri hakkında da işlem yapılmak istendi. Ancak bakanlık bünyesindeki üst düzey isimler için izin prosedürü devreye girdi. Danıştay 1. Dairesi Kültür ve Turizm Bakanı, bağlı personel için soruşturma izni konusunu Danıştaya gönderdi. Danıştay 1. Dairesi, dokuz bakanlık görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.

Daire, dokuz bakanlık personeli için soruşturma izni verdi ancak dönemin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan için izin talebini reddetti. Böylece en üst düzey yönetici yargılamanın dışında bırakıldı.

