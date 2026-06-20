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YT: Yayın Tarihi: 20.06.2026 12:07 20 Haziran 2026 12:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.06.2026 12:16 20 Haziran 2026 12:16
Okuma Okuma:  3 dakika

“Kanun Hükmü” İstanbul Barosu’nda izleyiciyle buluşuyor

Belgeselin yönetmeni Demirci, İstanbul Barosu avukatlarını 23 Haziran Salı günü saat 19.00’da Av. Orhan Adli Apaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek “Kanun Hükmü” belgesel gösterimi ve söyleşisine davet etti.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
“Kanun Hükmü” İstanbul Barosu’nda izleyiciyle buluşuyor

*Yönetmen Nejla Demirci'nin KHK ile görevden uzaklaştırılan iki kişinin yaşadığı hak kayıplarını konu alan "Kanun Hükmü" belgeseli, 23 Haziran Salı günü İstanbul Barosu'nda gösterilecek. "FETÖ terör örgütünü övdüğü" iddiasıyla yasaklanan belgesel, yapım aşamasında kolluk baskılarıyla karşılaştı ve mülki idare kararıyla gösterimi engellendi.

*Anayasa Mahkemesi yasağı ifade özgürlüğünün ihlali olarak görüp lehlerine karar vermesine rağmen, film 2023'ten bu yana fiilen yasaklı durumda.

*Demirci, yasağın yalnızca kendi filmiyle sınırlı olmadığını, son yıllarda sanatsal üretimlere yönelik saldırıların arttığını belirtti. Gösterim sonrası yapılacak söyleşiye Demirci'nin yanı sıra avukatlar Ergin Cinmen ve Ercan Tatar katılacak.

*Demirci, 152 bin KHK'lının sesinin duyulması ve sinema üzerindeki baskılara karşı duruş için hukukçuların katılımının önemli olduğunu vurguladı.

Son yıllarda Türkiye’de sanatsal üretimlere yönelik baskılar artarken, bu baskıların gerekçeleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu tartışmaların merkezindeki yapımlardan biri olan yönetmen Nejla Demirci imzalı “Kanun Hükmü” belgeseli, uzun süren yasak sürecinin ardından İstanbul Barosu avukatlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan iki kişinin yaşadığı hak kayıplarını konu alan belgesel, tamamlanmasının ardından çeşitli engellerle karşılaştı. Film, “mağduriyet üzerinden FETÖ terör örgütünü övdüğü” iddiasıyla hedef gösterildi ve gösterimleri engellendi.

Çekim sürecinden itibaren baskılarla karşılaştıklarını belirten Demirci, belgeselin yapım aşamasında da zorlu bir süreç yaşadıklarını ifade etti. Demirci, filmin çekimleri sırasında kolluk baskılarıyla mücadele ederek çalışmalarını sürdürdüklerini, daha sonra ise mülki idare kararıyla belgeselin gösteriminin yasaklandığını söyledi.

Demirci, yasağın daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından incelendiğini ve yüksek mahkemenin belgesel hakkında verilen yasağın ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdiğini belirtti. Ancak bu karara rağmen filmin 2023 yılından bu yana fiilen izleyiciyle buluşamadığını ifade etti.

“Bu yasak yalnızca bir filmin yasaklanması değil”

Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, bianet’e yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin yalnızca kendi filmiyle sınırlı olmadığını belirtti.

Demirci, “Son yıllarda sanatsal üretimlere yönelik saldırılar hızla arttı. Bu saldırılara gerekçe bulmak ise bazen ‘Kanun Hükmü’ belgeselinde olduğu gibi trajikomik boyutlara varıyor” dedi.

Belgeselin “mağduriyet üzerinden FETÖ terör örgütünü övdüğü” suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Demirci, “Yapım aşamasında terörle mücadele polisleriyle adeta mücadele ederek çekmeye çalıştığımız belgesel, mülki amir tarafından yasaklanarak zorla engellendi. Anayasa Mahkemesi bu yasağı ifade özgürlüğünün ihlali olarak görüp lehimize karar verdiği halde, belgesel hâlâ yasaklı durumda” diye konuştu.

Demirci şöyle dedi:

Son yıllarda sanatsal üretimlere yönelik saldırılar hızla arttı. Bu saldırılara kılıf bulmak ise bazen Kanun Hükmü belgeselinde olduğu gibi trajikomik boyutlara varıyor.

“Mağduriyet üzerinden FETÖ terör örgütünü övüyor” suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kanun Hükmü, hâlâ Türkiye’de izleyiciyle buluşamadı. Yapım aşamasında terörle mücadele polisleriyle adeta mücadele ederek çekmeye çalıştığımız belgesel, mülki amir tarafından yasaklanarak zorla engellendi. Anayasa Mahkemesi bu yasağı “ifade özgürlüğünün ihlali” olarak görüp lehimizde karar vererek sembolik tazminat ödenmesine hükmettiği halde, belgesel 2023’ten beri fiilen yasaklı durumda.

Bu yasak, sadece benim Anayasal hakkıma karşı işlenmiş bir suç değil; aynı zamanda açlığa ve itibar suikastına uğramış 152 bin KHK’lının haklarına karşı da işlenmiş suçlardan biridir.

İstanbul Barosu, hukuksuzluklar karşısında geri adım atmadan ortaya koyduğu tavırla son yıllarda toplumda umudun yeniden büyümesini sağladı. Şimdi de Kanun Hükmü’ne dokunması, binlerce KHK’lıya ve Türkiye’deki sinemaya dokunması anlamına geliyor.

Bugün bir sinemacının filmini yasaklamak, o sinemacıya “bir daha film yapma” denmesi demektir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, hukukun birçok alanda ihlal edilmesi demektir. Bu, hukuk uygulayıcılarını da işlerini yapamaz hale getirmektedir.

Yönetmen olarak ben Nejla Demirci, Av. Ergin Cinmen ve Av. Ercan Tatar’la birlikte sizleri aramızda görmek istiyoruz. Binlerce KHK’lının sesinin duyulması ve sinemamız üzerindeki baskılara karşı duruşumuz için hukukçuların güçlü katılımı çok önemli.

“Kanun Hükmü” İstanbul Barosu’nda gösterilecek

Demirci, İstanbul Barosu avukatlarını 23 Haziran Salı günü saat 19.00’da Av. Orhan Adli Apaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek “Kanun Hükmü” belgesel gösterimi ve söyleşisine davet etti.

Gösterim sonrası yapılacak söyleşiye yönetmen Nejla Demirci’nin yanı sıra avukatlar Ergin Cinmen ve Ercan Tatar katılacak.

Demirci, buluşmanın yalnızca bir film gösterimi olmadığını belirterek, “Binlerce KHK’lının sesinin duyulması ve sinemamız üzerindeki baskılara karşı duruşumuz için hukukçuların güçlü katılımı çok önemli” dedi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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