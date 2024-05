573 imza: “Kanun Hükmü” üzerindeki yasak kalksın

İhraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini anlatan yönetmenliğini Nejla Demirci’nin yaptığı ve “Kanun Hükmü” belgeseline yönelik tepki gösteren 573 kişi, kurum ve platform, belgesel üzerindeki baskılara son verilmesini talep eden çağrı yayınladı.

“Kanun Hükmü” belgeselinin gösterimi ilk olarak Altın Portakal Film Festivali’nde engellendi. Son olarak ise İşçi Filmleri Festivali kapsamındaki gösterimleri İstanbul’da Beyoğlu ve Kadıköy Ankara’da ise Çankaya Kaymakamlığı’nca yasaklandı.

Çağrıda şöyle denildi:

*Kanun Hükmü belgeseli, çekimleri başladığı günden itibaren baskılara maruz kalmış, her şeye rağmen büyük emek verilerek tamamlanabilmiştir. Belgesel, KHK’lıların 8 yılda yaşadıklarını, KHK’ların bireylerde ve toplumda yarattığı görünür görünmez etkilerini gözler önüne sermesi bakımından önemli bir belge niteliği taşımaktadır.

*Belgesel, önce 60.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seçkiden çıkarılmış sonra seçkiye dahil edilmiş ancak yaşanan baskılar nedeniyle festivalin iptal edilmesine kadar gitmiştir. Son olarak da 19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak hukuki dayanaktan yoksun ve keyfi şekilde yasaklanmıştır. Tüm bunlar sadece KHK’lıların yaşadıklarının topluma gösterilmesinin engellenmesi değil Türkiye'deki tüm muhaliflerin ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdittir.

*Biz imzacı kurumlar ve bireyler olarak yasakçı zihniyeti, hukuksuz bütün uygulamaları reddederken “Kanun Hükmü” belgeseline yönelik bu uygulamaların sansür olarak değerlendirilmesinden çok daha öte KHK’lıların yaşadıklarının sanat yoluyla halka ulaşmasını engelleme yöntemi olarak görmekteyiz. Demokrasi, insan hakları, evrensel hukuk ve düşüncenin özgürce ifade edilmesinden yana olan bütün kesimleri, kurumları ve bireyleri “Kanun Hükmü” belgeseline sahip çıkmaya davet ediyoruz.

İmzacı kurumlar:

Adana KHK'lılar Platformu, Adıyaman KHK'lılar Platformu, Afyon KHK'lılar Platformu, Alaçam KHK'lılar Platformu, Amasya KHK'lılar Platformu, Ankara BES 2 Nolu Şube, Ankara KHK'lılar Platformu, Antep KHK'lılar Platformu, Atakum KHK'lılar Platformu, Aydın KHK'lılar Platformu, Bafra KHK'lılar Platformu, Balıkesir KHK'lılar Platformu, Barış İçin Akdemisyenler Almanya Derneği, Bayburt KHK'lılar Platformu, BES Genel Merkezi, BirAraDa, BTS Adana Şubesi, BTS Genel Merkezi, Bursa KHK'lılar Platformu, Canik KHK'lılar Platformu, CHP Adana İl Örgütü, DEM Parti Samsun İl Örgütü, Demokrasi İçin Birlik, Denizli KHK'lılar Platformu, Disk/Dev Yapı İş Sendikası Kayseri Bölge Temsilciliği, Diyarbakir KHK'lılar Platformu, Düşünce Suçu(!)na Karşı Girişim, Egitim-Sen Genel Merkezi, Eğitim-Sen Adana Şubesi, Emekliler Dayanışma Sendikası Adana Şubesi, Eski Mahpuslar Çukurova Gönüllüleri, Eskişehir Okulu Dayanışma ve Araştırma Derneği, ESP Adana İl Örgütü, Gümüşhane KHK'lılar Platformu, Güney Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Güngören Demokrasi Platformu, Hak İnisiyatifi Derneği, Havza KHK'lılar Platformu, Isparta KHK'lılar Platformu, İlkadım KHK'lılar Platformu, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi, İstanbul KHK'lılar Platformu, İzmir KHK'lılar Platformu, Kahramanmaraş KHK'lılar Platformu, Kavak KHK'lılar Platformu, Kayseri Eğitim-Sen, Kayseri Gelecek Partisi İl Başkanlığı, Kayseri KHK'lılar Platformu, KESK/Haber-Sen Adana İl Temsilciliği, KHK TV, KHK’lı Platformları Birliği, Kırşehir KHK'lılar Platformu, Koceli KHK'lılar Platformu, Konya KHK'lılar Platformu, Kuzey Kültür Evi, Kütahya KHK'lılar Platformu, Mağdurlar İçin Adalet Platformu, Malatya KHK'lılar Platformu, Manisa KHK'lılar Platformu, Maraş Eğitim Sen, Maraş İHD Temsilciliği, Mardin KHK'lılar Platformu, Mersin Eğitim-Sen, Mersin KHK'lılar Platformu, Muğla KHK'lılar Platformu, Niğde KHK'lılar Platformu, Ordu KHK'lılar Platformu, Osmaniye KHK'lılar Platformu, Özgür Platform, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi, Rize KHK'lılar Platformu, Sakarya KHK'lılar Platformu, Samsun Devrimci 78 liler Derneği, Samsun Disk Emekli Sen, Samsun Emek Partisi, Samsun Kadın Dayanışması, Samsun KHK'lılar Platformu, Samsun SYKP, SES Genel Merkez, Sivas KHK'lılar Platformu, Sol Parti Adana İl Örgütü, Sosyal Adalet Hareketi, Sosyalist Meclisler Federasyonu Adana, SYKP Genel Merkezi, Tarım Orkam-Sen Adana Şubesi, Tarım Orman Sen Genel Merkezi, Terme KHK'lılar Platformu, Toplumsal Özgürlük Partisi Adana il Örgütü, TÖP Genel Merkezi, Trabzon KHK'lılar Platformu, Tüm Bel-Sen Genel Merkezi, Tüm Bel-Sen İstanbul 4 Nolu Şube, Uşak KHK'lılar Platformu, Van KHK'lılar Platformu, Vezirköprü KHK'lılar Platformu, Vicdan Vakfı Yönetim Kurulu, Wernicke Korsakoff ve Eski Mahpuslarla Dayanışma Ağı Çukurova Gönüllüleri, Yalova KHK'lılar Platformu, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Yeşil Sol Parti Samsun İl Örgütü, Yeşil Sol Parti Adana İl Örgütü, Yeşil Sol Parti Ankara İl Örgütü, Yeşil Sol Parti Aydın İl Örgütü, Yeşil Sol Parti Balıkesir İl Örgütü, Yeşil Sol Parti Bursa İl Örgütü, Yeşil Sol Parti Genel Merkezi, Yeşil Sol Parti İzmir İl Örgütü, Yeşil Sol Parti Manisa İl Örgütü, Yeşil Sol Parti Mersin İl Örgütü, Yeşil Sol Parti Ordu İl Örgütü, Yurttaş Girişimi, 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi.

İmzacılar:

Abdulkadir Yurtoğlu, Abdullah Farisoğulları, Abdullah Kuru, Abdullatif Ucaman, Abdurrahman Koçak, Abdülhamit Er, Adem Çelik, Adem Sağlam, Adil Alan, Adnan Gül, Ahmet Acıyan, Ahmet Akbaş, Ahmet Asena, Ahmet Aydın, Ahmet Çelik, Ahmet Karagöz, Ahmet Konuk, Ahmet Özcan, Ahmet Özdemir, Ahmet Seylan, Ahmet Yalçın, Akın Birdal, Akif Güneşdoğdu, Alaattin Çelik, Alaattin Çetinkaya, Ali Akın, Ali Dolgunyürek, Ali Güral, Ali Kadıoğlu, Ali Paş, Ali Salı, Aliye Zeyrek, Alpaslan Güler, Alpaslan İnal, Alpay Tok, Alpay Tok, Arif Cangı, Arif Kutlu, Arif Yılmazoğlu, Arzu Özçelik, Aslı Akdemir, Asuman Özdemir, Atilla Yüceak, Avni Kaya, Aydın Çaplık, Aydin Şimşek, Ayhan Bekar, Aysel Dinç, Ayşe Erdem, Ayşe Esen, Ayşe Yıldızoğlu, Ayşegül Devecioğlu, Ayten Kutlu, Azim Samiloğlu, Aziz Gülhan, Baskın Oran, Bayram Ekinci, Bayram Köroğlu, Bedri Arık, Bedri Yamaç, Bedri Yamaç., Bekir Karabulut, Belgin Işık, Beşir Nalbant, Betül Köroğlu, Beyda Öneri, Birol Akçay, Bulduk Sarı, Burak Atilla, Burhanettin Yavuz, Bülent Coşkun, Bülent Erdeğer, Bülent Tekin, Büşra Taşkıran, Cahit Ataş, Can Polat, Caner Canlı, Celal Ayalp, Celalettin Tataş, Cem Salim, Cem Sultan Ermiş, Cemal Bilgin, Cemalettin Zeren, Cemil Turan, Cengiz İzol, Cengiz Önder, Cenk Yiğiter, Cevahir Altunkaya, Cumali Ergun, Çetin Nergis, Çiğdem Köse, Çiğdem Kütükçü, Çiğdem Özbaş, Deniz Salmanlı, Derviş Kaya, Derya Keyvan, Devrim Tarhan, Didem Göçer, Dinçer Soylu, Doç. Dr Bayram Erzurumluoğlu, Doğan Özgüden, Dursun Ali Oğuz, Dursun Bektaş, Elif Söylevi, Elif Tatar, Elvan Yiğit, Emel Çakır, Emine İğcioğlu, Emine Kandemir, Emine Kaya, Emine Yılmaz, Emre Akkuş, Emre Pekgönenç, Emre Yücakaya, Enver Laçin, Eray Menevşe, Ercan Demirci, Ercan Emray, Erdal Bozkurt, Erdal Yaylak, Erdal Yıldırım, Erdal Yüksel, Erdem Kara, Erdem Toprak, Erdoğan Altın, Erhan Kapcak, Erim Ayan, Erkal Demir, Erkan Akalan, Erkan Bekdemir, Erkan Ertuğrul, Erol Çirak, Erol Köroglu, Erol Şenyılmaz, Ersin Gezek, Ertan Kaya, Ertan Zerayak, Ertuğrul Günay, Eser Güllüce, Esma Demirci, Esma Dönmez, Esra Dönmez Karaca, Esra Ergüzeloğlu, Esra Mungan, Eyyüb Nakir, Fahrettin Dağlı, Faik Güleryüz, Faruk Çelik, Fatih Demirbaş, Fatih Günaydın, Fatih Karakaptan, Fatih Karatuğ, Fatih Kıraç, Fatih Yanmaz, Fatih Yıldızoğlu, Fatma Akdokur, Fatma Ayparçası, Fatma Çelik, Fatma Fidan, Fatma Kılıçaslan, Fatma Kurt, Fatma Mersin, Fatma Ünsal, Fatma Yavuzyilmaz, Fatma Zehra Fidan, Fatoş Ay, Ferhat Copur, Fevzi Ünal, Feyza Aktaş, Fuat Özdemir, Füsun Oğuz, Gamze Dinigüzel, Gencay Gürsoy, Gizay Dulkadir, Gökhan Gökmen, Göksel Ertuğrul, Gülnur Osmanoğlu, Gülsinem Tantekin, Gülten Karadas, Günal Kurşun, Güngör Şenkal, Günsel Aydoğdu, Gürhan Ertür, Gürkan Develi, Gürsel Aydın, Gürsel Gönül, Güzin Yücel, H Sağlam, Hacer Atalay, Hakan Aydın, Hakan Dirimeşe, Hakan Taşpınar, Hakan Yılmaz, Hakkı Yiğit, Halil İbrahim Kurt, Halil Karataş, Halil Yilmaz, Haluk Korkmaz, Hamza Yılmaz, Hanife Nalu, Harun Ay, Harun Yılmaz, Hasan Aktaş, Hasan Asi, Hasan Karacan, Hasan Yıldırım, Hasan Yiğit, Hatice Çakır, Hatice Ekici, Hatice Gülcan, Hatice Keskin, Hatice Yıldız, Hatmi Keskin, Havva Turan, Hayrettin Yağcı, Hayrullah Yücel, Hazal Battaloğlu, Helin Kaya, Hüda Yıldırım, Hülya Boşkut, Hülya Tanrıöver, Hümeyra Ayda, Hüsamettin Temel, Hüseyin Akın, Hüseyin Çağlar, Hüseyin Kanat, Hüseyin Öztürk, Hüsrev Demirulus, İbrahim Akbulut, İbrahim Akın, İbrahim Başoğlu, İbrahim Cakir, İbrahim Çakmak, İbrahim Karakoç, İbrahim Korkmaz, İbrahim Özkan, İbrahim Yalınkılıç, İbrahim Yıldız, İhsan Karadağ, İhsan Kaya, İlhan Cure, İlhan Sonkalan, İlker Şahin, İlknur Akgül, İnci Tağsavul, İpek Sarıca, İrem Özkan, İrem Özkan, İrfan Kılınç, İsa Eren, İshak Kocabıyık, İskender Yurt, İsmail Kaya, İsmail Özdemir, İsmail Tekerci, İsmail Tekin, İsmet Apak, İzzet Özcanoğlu, İzzet Özmen, Kader Cartıllı, Kadir Akın, Kadir Elçelik, Kadir Şahin, Kadir Şeker, Kadri İnce, Kamile Yaşar, Kaya Altıkulaç, Kaya Talha, Kaya toksoy, Kemal Akkaya, Kemal Bülbül, Kemal Polat, Kemal Yazıcı, Kemalettin Yıldız, Kenan Ağca, Kenan Göral, Kenan Gülçiçek, Kenan Işık, Kenan Kandil, Kenan Karakaş, Keramettin Yanık, Kevser Dinçer, Kübra Hüyüklü, Kübra Maraş, Kübra Sarı, Kürşat Güneş, Lale Cengiz, Lale Sarıca, Leyla Uyar, Lütfi Gölpınar, Lütfi Özcan, M. Ali Söğüt, M. Fatih Çağlar, M. Utuş, Mahemet Doğru, Mahmut Konuk, Mahmut Sürmeli, Maziye Çolak, Mediha Ayhan, Mehmet Akyol, Mehmet Alıcı, Mehmet Altınel, Mehmet Altunkaynak, Mehmet Antmen, Mehmet Arslan, Mehmet Bayar, Mehmet Cengiz, Mehmet Çalkar, Mehmet Dağ, Mehmet Demirezer, Mehmet Güven, Mehmet İnal, Mehmet Kaya, Mehmet Kırbaş, Mehmet Nuri Utuş, Mehmet Oruç, Mehmet Sarıyıldırım, Mehmet Selim, Mehmet Şahin, Mehmet Şahin, Mehmet Şen, Mehmet Tan, Mehmet Tombak, Mehmet Ünaldı, Mehmet Yaşar, Mehmet Yüksel, Melek Uçar, Meltem Işık, Meral Özhan, Meryem Göktepe, Mesut Çelebioğlu, Mesut İşce, Mesut Mersin, Mesut Şahin, Metin Bayrak, Metin Esen, Metin Irmak, Mevlüt Bal, Mevlüt Ustabaş, Mevlüt Ülgen, Mevlüt Yaşar, Mihrivan Bilece, Muammer Bilgiç, Muhammet Ali Gürkan, Muharrem Boğdağ, Muharrem Yıldız, Murat Akbaş, Murat Alma, Murat Arasan, Murat Atabay, Murat Koyuncu, Murat Tütüncü, Musa Yılmaz, Musa Yörükçü, Mustafa Akar, Mustafa Aygül, Mustafa Ayhan, Mustafa Bilge, Mustafa Cem, Mustafa Cengiz, Mustafa Çınar, Mustafa Erkenet, Mustafa Karaduman, Mustafa Özdoğan, Mustafa Salı, Mustafa Sengir, Mustafa Şener, Mustafa Uluçay, Mustafa Yıldız, Muzaffer Işık, Muzaffer Karadeniz, Münevver Yücesan, Münir Korkmaz, Müslüm Doğan, Naci Anar, Naci Sönmez, Naif Arlı, Narin Ulutepe, Nebiye Kusursuz, Necati Ataş, Necati Üste, Necmiye Alpay, Nejat Çoktar, Nesrin Aslan, Nesrin Nas, Nesrin Sütçü, Nezir Dorak, Nihat Akbaba, Nihat Kılınçalp, Nilay Telatar, Nilgün Karababa, Niyazi Arap, Niyazi Karakaş, Nuray Bedirkurum, Nurcan Bölükbaş, Nurcan İnci, Nurcan Karasu, Nurcan Tigril, Nurdoğan Sarı, Nurettin Kaya, Nurgül Divril, Nurgül Toros, Nurhayat Bozdağ, Nurşen Karakoç, Nurullah Altundağ, Nurullah Dönmez, Oktay Dündar, Olcay Aslan, Onur Ayda, Orhan Aydın, Orkun Güzel, Osman Bayrak, Osman Hatipoğlu, Osman Özkaya, Osman Tarhan, Ozan Yay, Ömer Demirbilek, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Kaya, Ömer Meşe, Ömer Özçelebi, Ömer Varlıakman, Önder Akcan, Önder Cartıllı, Önder Gamsız, Özgür Altıntaş, Özkan Gün, Özkan Şahin, Özlem Çelem, Özlem Doğan, Özlem Kaya, Perihan Koca, Rahmi Günbeldek, Rahşan Anter, Ramazan Çevikbaş, Ramazan Doğan, Ramazan Furkan, Ramazan Kaplan, Ramazan Kurt, Ramazan Mızrak, Recai Aysin, Recep Ateş, Recep Can, Refik Doğan, Remzi Çiftçi, Rezeddin Çelik, Rıfat Deniz, Rıfat Sözen, Rifat Aslan, Sabiha Güclü, Safiye ışık, Said Kırmacı, Said Kocatepe, Saile Dere, Sait Beyaz, Sait Kocaman, Salih Altınöz, Salih Bakıcı, Salih Emre, Salih Hacıoğlu, Salim Talu, Savaş Celepoğlu, Savaş Yıldız, Sebahat Akkaya, Sedat Kusursuz, Sefa Karaca, Selahattin Atik, Selami Şengül, Selçuk Ayık, Selçuk Delibaş, Selçuk Kaya, Selçuk Ünlü, Selim Can, Selim Karaman, Selim Özkara, Selma Çiftçi, Serap Ertuğrul, Serap Gün, Serap Yiğit, Serdar Ay, Serdar Göçer, Serdar Ortaç, Serdar Tan, Serdar Yaman, Serkan Bayraktar, Serkan Gölbaşı, Serkan Korkut, Serkan Meşe, Serpil Teke, Seval Yaman, Sevda Doğan, Sevda Gül, Sevgi Kandemir, Sevgi Özcan, Sevgi Yıldırım, Sevim Bircan, Seyfi Can, Seyhan Ermiş, Sezai Karadağ, Sezgin Serçe, Sezgin Topal, Sezgin Yavuz, Sezgin Yiğit, Sibel Aygün, Sibel Bakır, Sibel Ekici, Sibel Kaya, Sibel Sarı, Sibel Sönmez, Sidar Şeker, Sinan Aksu, Sinan Can, Sinan Ekinci, Sinan Güney, Sinan Köse, Sinan Uzun, Sinem Ekinci, Sinem Karaman, Sinem Özdemir, Sinem Sağır, Sinem Soylu, Sırrı Yılmaz, Songül Öztürk, Songül Yıldırım, Songül Yılmaz, Sude Akçay, Süleyman Arslan, Süleyman Çakır, Süleyman Dündar, Süleyman Gökalp, Süleyman Keskin, Süleyman Sancak, Süleyman Yıldırım, Süreyya Tunç, Şaban Ak, Şaban Özcan, Şaban Tunç, Şahap Erdal, Şahin Aydın, Şahin Bağcı, Şahin Demir, Şahin Kara, Şahin Keskin, Şahin Kocaman, Şahin Kuru, Şahin Yılmaz, Şaziye Kaya, Şehabettin Efe, Şehri Kılıç, Şener Söylemez, Şenol Koçyiğit, Şerife Kurtoğlu, Şerife Sağlam, Şirin Esen, Şule Karadağ, Şule Polat, Şule Yıldırım, Şükrü Karakoç, Şükrü Yaman, Tacettin Akkoyun, Tahir Yıldız, Talat Dinç, Talat Polat, Talip Aslan, Talip Kaya, Talip Yılmaz, Taner İyem, Taner Kaya, Taner Özer, Taner Ünal, Tanju Kurt, Tansel Keskin, Tansel Sevilgen, Tansu Yılmaz, Tanzer Apaydın, Tarık Şahin, Tarık Yavuz, Tayfun Çalışkan, Taylan Eker, Tayyar Aktaş, Tayyar Göksu, Tayyar Korkmaz, Teoman Sağlam, Tevfik Öner, Tülay Aksoy, Tülay Üçkardeş, Tuncer Kaya, Tuncer Sarı, Tuncer Yıldırım, Turgay Açıkgöz, Turgay Koç, Turgay Özdemir, Turgut Açıkgöz, Turgut Aydın, Turgut Koç, Turgut Yılmaz, Tülay Aksoy, Tülay Üçkardeş, Tülin Dedeoğlu, Tülin Kıratlı, Tülin Oruç, Tülin Türkoğlu, Tülin Yücel, Tümay Yıldız, Türkan Demir, Türkan Kaya, Türkan Özkurt, Türkan Polat, Türkan Yıldız, Türker Yalın, Türker Yıldırım, Türker Yılmaz, Türkiye Görgün, Ufuk Özkan, Ugur Korkmaz, Umut Can, Umut Esin, Umut Yıldırım, Uğur Bilge, Uğur Çakar, Uğur Özdemir, Uğur Şahan, Uğurhan Cömert, Ulaş Adalar, Ulvi Kaan Yalçın, Ulvi Tuna, Umut Koca, Ümmü Gülsüm Tığrak, Ümmü Gülsün Dinçer, Ümmühan Doğan, Ümmühan Turan, Ümmühan Yıldırım, Ünal Başar, Ünal Demirel, Ünal Şimşek, Ümit Al, Ümit Altan, Ümit Aydoğan, Ümit Çankaya, Ümit Kara, Ümit Kaya, Ümit Yalın, Ümit Yılmaz, Ümran Çalışkan, Ümran Karahan, Ümran Yıldırım, Ünsal Aksakal, Ünsal Polat, Üzeyir Çetin, Vahap Küçük, Vahdet Ayhan, Vahide Kaya, Vahit Kaya, Veysel Kaya, Veysel Yıldırım, Veysel Yılmaz, Vildan Kocaman, Vildan Sevilgen, Volkan Karademir, Volkan Sağlam, Volkan Yılmaz, Vural Uğur, Vural Yıldırım, Vüsal Ertürk, Vüsat Akgüner, Vüsat Türk, Yalçın Mescioğlu, Yalçın Özen, Yalçın Yıldız, Yalçın Yılmaz, Yasin Altun, Yasin Taş, Yasemin Aydın, Yasemin Kaya, Yasemin Keskin, Yasemin Oruç, Yasemin Tekin, Yasemin Yıldız, Yasemin Yıldız, Yavuz Akar, Yavuz Can, Yavuz Doğan, Yavuz İlhan, Yavuz Öztürk, Yavuz Topkara, Yavuz Yalçın, Yeliz Can, Yeliz Güllüce, Yeliz Yıldız, Yıldırım Alkaya, Yıldırım Aydın, Yıldırım Demirtaş, Yıldırım Öztürk, Yılmaz Akyıldız, Yılmaz Alaybeyoğlu, Yılmaz Efe, Yılmaz Ertuğrul, Yılmaz Eser, Yılmaz Korkmaz, Yılmaz Kozan, Yılmaz Metin, Yılmaz Sezer, Yılmaz Şanlı, Yılmaz Yalçın, Yusuf Demir, Yusuf Karakaya, Yusuf Koca, Yusuf Öner, Yusuf Yağcı, Yusuf Yılmaz, Yücel Öztürk, Yücel Şen, Yüksel Aydın, Yüksel Demirel, Yüksel Kaya, Yüksel Yıldız, Yüksel Yıldız, Yüksel Yılmaz, Yunus Ata, Yunus Cengiz, Yunus Efe, Yunus Emre, Yunus Ermiş, Yunus Göktepe, Yunus Gün, Yunus Kaya, Yunus Özen, Yunus Şahin, Yunus Türkoğlu, Yusuf Akdemir, Yusuf Akyıldız, Yusuf Bayraktar, Yusuf Çetin, Yusuf Doğan, Yusuf Dündar, Yusuf Güneş, Yusuf Karakaya, Yusuf Kıraç, Yusuf Kocaman, Yusuf Köse, Yusuf Kürklü, Yusuf Sarı, Yusuf Sarıtaş, Yusuf Şahin, Yusuf Turan, Yusuf Yavuz, Yusuf Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Yusuf Yılmaz, Zekeriya Acar, Zekeriya Akgün, Zekeriya Çelik, Zekeriya Yıldız, Zekeriya Yılmaz, Zeliha Yıldız, Zeynep Ersoy, Zeynep Gül, Zeynep Karakoç, Zeynep Keskin, Zeynep Mutlu, Zeynep Özen, Zeynep Turgut, Zeynep Yıldız, Zeynep Yıldız, Zeynep Yılmaz, Ziya Aktaş, Ziya Görgülü, Ziya Kaya, Ziya Polat, Ziya Şimşek, Ziya Yılmaz, Zülal Sönmez, Züleyha Doğan, Züleyha Yıldırım.