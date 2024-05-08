“Kanun Hükmü belgeseline uygulanan sansürü kabul etmiyoruz”

Yönetmen Nejla Demirci'nin ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgeselinin 3 Mayıs’ta 19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF) kapsamındaki gösterimi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.



→ Belgeselin gösterimini bir gün önce de (2 Mayıs) Çankaya Kaymakamlığı yasaklamıştı.

İlk kez 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin (2023) Ulusal Belgesel Yarışma Seçkisinden kaldırılmasıyla gündeme gelen belgeselle ilgili sinemacılar bugün bir kez daha açıklama yaptı.

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Altın Portakal sansürü

Kamuoyunu sansüre karşı dayanışmaya çağıran sinemacıların açıklaması şöyle:



“Yönetmenliğini Nejla Demirci’nin yaptığı ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin 2023 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilecekken sansüre uğraması ile başlayan süreç, festivalin iptaline kadar varmıştı. Şimdi ise 1-11 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da eşzamanlı olarak düzenlenen 19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali programında yer alan ‘Kanun Hükmü’ belgeseli bir kez daha sansüre uğradı.



“Ankara’da Çankaya, İstanbul’da Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıkları tarafından gösterim mekânlarına yapılan tebligatlarla, filmin gösterimleri, akabinde yapılacak söyleşiler ve ‘Festivallerde Sansür’ başlıklı panel fiilen engellenmiştir. Sinema sektörü örgütleri, kurumları ve sinemacılar olarak, filmlerimizin seyircilerle buluşmasının hukuksuzca engellenmesini ve sansürü kesinlikle kabul etmiyor, herkesi sansüre karşı birlikte durmaya ve ses çıkarmaya davet ediyoruz.”

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