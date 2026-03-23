Şırnak ve Varto’da Newroz kutlaması

Şırnak ve Muş Varto’da Newroz kutlaması binlerce yurttaşın katılımıyla büyük bir coşluyla başladı. Newroz kutlaması öncesi kadınlar Botan klamları eşliğinde halaya durdu.

Şırnak merkez ve Muş’un Varto ilçesinde "Özgürlük ve Demokrasi Newrozu/Newroza Azadî û Yekitiya Demokratîk" sloganıyla gerçekleştirilen Newroz kutlaması, binlerce kişinin katılımıyla başladı.

Kadınlar halayla Newrozu başlattı

Şırnak’ta Newroz kutlaması öncesinde, kadınlar hazırlıkların sürdüğü alanın önünde halay çekti. Bahçelievler mahallesinde yapılacak kutlama alanına henüz girişler başlamadı. Alan; kırmızı, yeşil ve sarı renkli "Newroz pîroz be" ve sloganların olduğu flamalarla süslendi.

Kutlamada Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da yer aldı.

Kutlama Koma Sîdar'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla devam etti. Kutlamada Abdullah Öcalan’ın Diyarbakır Newrozu’na gönderdiği mesajı DEM Parti Şırnak İlçe Eşbaşkanı Esma Erener okudu.

"Özgürlük ve birlik kokusu geliyor"

Ardından konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Şırnak'ın direniş tarihine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Ne söylesek az kalır. Buradan özgürlük ve birlik kokusu geliyor. Defalarca yıkılan Şırnak her zaman, her şeye hazır. Şırnak hiç bir zaman özgürlük hareketini yalnız bırakmadı. Bugün tarihi bir eşikten geçiyoruz. Her zamandan daha fazla çalışmamız lazım. Sizler Kürdistan'ın aynasısınız. Şırnak, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü için hazır. Sayın Öcalan sadece Kürtlerin değil, halkların Önderi’dir. Halklar, Önderi ile bir araya gelmek istiyor."

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ise Şırnak'ın Newroz kenti olduğunu belirterek, şu mesajları verdi:

"Tutsakların Newrozunu direniş kentinden kutluyoruz. Botan'ın kalbinde, yiğitlerin diyarından tek ses Önder Abdullah Öcalan'ın Newrozunu kutluyoruz. Botan Nuh peygambere, özgürlük yolcularına yurt, yoldaş oldu. Botan özgürlüğe, zafere yurt oluyor. Kürt halkının baharı geldi. Bu bahar Botan baharı, Kürt halkının baharı. Birçok eşikten geçtik, bugün özgürlüğe doğru yürüyoruz. Annelerin, kadınların, özgürlük hareketi, Önder Abdullah Öcalan’ın öncülüğünde zafere yürüyoruz. Kürtleri inkar eden, 'Kürt yok' diyen Botan Newroz alanlarına, İstanbul, İzmir, Mahabad, Efrîn, Kobanê’de Newroz alanlarına baksın. Kürtler insanlığa öncülük ediyor. Yaşana bilecek bir yaşam varsa bu Kürt özgürlük hareketinin, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın sayesinde olur."

Bayındır, Ortadoğu'da artan savaşlara dikkat çekerek "Her yerde bir savaş ver bu savaş içinde Kürtler barış çağrısı yapıyor. Kimse bu çağrıyı yanlış anlamasın. Kürt halkı zayıf olduğu için barış istemiyor, Kürt halkı barışı hak etmiştir. Kürdistan özgürlük bahçesi olacak. Kürdistan güller bahçesi olacak" dedi.

Varto'daki kutlamada konuşan Belediye Eşbaşkanları Gülbahar Kaya ve Gıyasettin Aydemir bu yıl Newroz'un özgürlük Newroz'u olduğunu belirtti. Newroz'un barış, direnişin simgesi olduğunu söyleyen Aydemir, "Newroz ateşi, özgür yaşamı örüyor. Yüzyıllardır Kürtler direniş ateşini büyütüyor. Bugün barış süreci yürütülüyor. İnanıyorum ki barış sürecini başlatan Abdullah Öcalan özgürlüğüne kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Ardından konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eşbaşkanı Umut Yılmaz, Newroz'un Varto'nun ruhunu yansıtan bir bayram olduğunu vurgulayarak, "Varto'nun suyuna doğasına dokunulmasına izin vermeyeceğiz. Varto'nun her seçimde yüzde 90'larla oy verdiği partisi var. Varto'nun sahipleri var. Buradan iktidara çağrı yapmak istiyorum. Sayın Öcalan tarihi rolünü oynadı. Şimdi sıra sizde. Buradaki her evden bir kişi zindanda, sürgünde. Varto yasal, anayasal tüm adımlar atılsın istiyor" diye konuştu.

(AB)