YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 04:31 25 Mart 2026 04:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 05:53 25 Mart 2026 05:53
2 dakika

İzmir: Newroz çıkışı "teknik takip"e takılanlar adliyeye sevk ediliyor

Pazar günü Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamaların ardından emniyetin meydanda ve daha sonra dağılma sırasında kameralarla gerçekleştirdiği "teknik takip" gerekçe gösterilerek pazartesi sabahı gözaltına alınan 36 kişi "örgüt propagandası" iddiasıyla savcılığa çıkarılacak.

BİA Haber Merkezi

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda, Newroz kutlamasından/Fotoğraf: Ege'de SonSöz

İzmir’de Salı sabah saatlerinde Menemen, Buca, Torbalı, Bayraklı ve Konak ilçelerinde evlere yapılan polis baskınlarıyla, 22 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Newroz kutlamalarına katılan ve gün boyu gözaltında tutulan 36 kişi bugün adliyeye çıkarılacak.

Pazar günü Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamalar "olaysız" olarak tamamlanmış olmasına karşın emniyetin meydanda ve ve daha sonra dağılma sırasında kameralarla gerçekleştirdiği "teknik takip" sonuçları gerekçe gösterilerek 23 Mart sabahı şafak operasyonlarıyla eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilmiş. Gözaltındakiler, 24 Mart salı günü İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şubesinde sorguya alınmışlardı. 24 saatlik kısıtlılık süresinin dolmasından sonra gözaltındakiler avukatlarıyla görüşme yapabilmişlerdi.

Bayraklı adliyesine çıkarılacaklar

Gözaltındaki 36 kişi Çarşamda sabah saatlerinden başlayarak İzmir Bayraklı Adliyesi'nde savcılıklara çıkarılarak "örgüt propagandası" suçlamasına karşı savunmaları alınacak.

Savcılık ifadelerinin ardından dosyalar Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilecek. Bugün öğleden sonra veya akşam saatlerinde mahkemenin karar vermesi bekleniyor.

Kimler gözaltında

Gözaltı listesinde öne çıkanlar arasındakilerin çoğunluğu Gençlik Meclisi'nden üniversite öğrencileri, bazı DEM Parti İzmir il ve ilçe yöneticileri ve küçükler de var; Çocuk Şube'de tutulan birkaç çocuğun da gözaltılar sırasında alındıkları öğrenildi.

Özgür Gelecek gazetesinin haberine göre, gözaltına alınanlardan adları öğrenilebilenler şöyle: Şeref Köseoğlu, Erkan Köseoğlu, Eyüp Köseoğlu, Davut Polat, Mervan Gümüş, Özlem Ağaçdelen, Yıldız Türk, Harun Yamaç, Dilan Karakoç, Serkan Yıldız, Furkan Karataş, Altan Çalar, Serhat Kaya, Hayat İzgi, Özgür Öztürk, Şervan Eridi, Aydın Çelebi, Robin Öner, Hogır Sevgi ve Sait Pamuk.

Bu sabah İzmir Adliyesi önünde hukukçular, insan hakları savunucuları, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekillerinin gözaltındakilerle dayanışma ve destek için hazır bulunması bekleniyor.

(AEK)

Haber Yeri
izmir
gözaltılar Newroz kutlamaları gündoğdu meydanı izmir teknik takip
