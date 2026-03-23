Soydan Akay, 34 yıl sonra ilk kez katıldığı Newroz'u anlattı

Cezaevinden 32 yıl sonra tahliye edilen hasta mahpus Soydan Akay, yıllar sonra ilk Newroz kutlamasına Şırnak'ın Cizre ilçesinde katıldı.

Soydan Akay, tarihe "Serhildan Newrozu" olarak geçen ve resmi kaynaklara göre 57, tanıklara göre yaklaşık 100 kişinin katledildiği 1992'deki Cizre Newrozu’ndaki katliamdan etkilenerek mücadeleye katıldığını belirtti. Akay, 34 yılın ardından Cizre Newrozu’na katılmanın hayali olduğunu söyledi.

"Burada bulunmaktan onur duyuyorum"

Hayalini gerçekleştirdiği için büyük bir heyecan ve coşku yaşadığını ifade eden Soydan Akay, duygularını Mezopotamya Ajansı'ndan Berivan Altan ve Emrullah Acar ile paylaştı:

"Bugün Cizre’de olmak benim için tarif edilemez bir duygu. 90’lı yıllarda, o eylemlerde zafer işareti yapıp, çöp bidonları deviren çocuklar vardı. O çocuklar şimdi büyümüş ve bugün burada, alanları dolduran yüz binler olmuş. Bugün burada bulunmaktan onur duyuyorum. Bu yağmur ve çamura rağmen gerçekten Botan halkının gösterdiği görkemli duruş çok değerli. 2 gündür buradayım, burada fark ettiğim tek şey şu; Cizre aslında kendi has yönünü korumuş. Bu Newroz onların coşku ve mutluluğunu yansıtıyor. Onların özgürlükteki ısrarı, Demokratik Toplum’daki ısrarını yansıtıyor. Bu anlamda çok değerli bir ortam gördüm. Herkes gerçekten komünaliteye mutlak anlamda inanmalı ve burada bu görüntüleri iyi görmeli, bu atmosferi iyi yansıtmalı."

"Halkın verdiği mesaj bizim için bir görev"

Soydan Akay, Newroz alanında öne çıkan mesajın Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü olduğunun altını çizdi: "Geçen sene Newroz’a sayılı günler kala tarihi bir çağrı yapıldı. Bu Newroz aynı zamanda çağrının ikinci Newroz’u oluyor. Adım adım demokratik komünal toplumun gerçekten örgütleneceğine dair umudun startının verildiği bir dönem oluyor. Bu yüzden halkın verdiği mesaj bizim için bir görev, sorumluluktur."

(AB)