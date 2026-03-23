Newroz'da gözaltına alınan 26 kişiden 25'i serbest bırakıldı

İstanbul Yenikapı'da dünkü Newroz kutlamasında 2'si çocuk, 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 25 emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Suriye'den gelen bir kişinin ise İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi.

Rojavalı olduğu öğrenilen kişinin, Geri Gönderme Merkezine sevk edileceği belirtildi.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dün Yenikapı'da gerçekleştirilen Newroz kutlamalarında; ifade özgürlüğü kapsamındaki sloganlar ve Kürt ulusal kıyafetleri gibi tamamen keyfi gerekçelerle 2'si çocuk 26 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Rojavalı bir kişi ise geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere Yabancılar Şubesi'ne teslim edilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin engellenmesine yönelik bu keyfi uygulamalara karşı hukuki sürecin takipçisiyiz."