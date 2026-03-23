ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.03.2026 14:25 23 Mart 2026 14:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.03.2026 14:31 23 Mart 2026 14:31
Okuma Okuma:  1 dakika

Newroz'da gözaltına alınan 26 kişiden 25'i serbest bırakıldı

Newroz'da gözaltına alınan 26 kişiden 25'i serbest bırakılırken, Rojavalı bir kişinin ise İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: MA

İstanbul Yenikapı'da dünkü Newroz kutlamasında 2'si çocuk, 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 25 emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Suriye'den gelen bir kişinin ise İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi.

Rojavalı olduğu öğrenilen kişinin, Geri Gönderme Merkezine sevk edileceği belirtildi.

"Hukuki sürecin takipçisiyiz"

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dün Yenikapı'da gerçekleştirilen Newroz kutlamalarında; ifade özgürlüğü kapsamındaki sloganlar ve Kürt ulusal kıyafetleri gibi tamamen keyfi gerekçelerle 2'si çocuk 26 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Rojavalı bir kişi ise geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere Yabancılar Şubesi'ne teslim edilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin engellenmesine yönelik bu keyfi uygulamalara karşı hukuki sürecin takipçisiyiz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Newroz 2026 Newroz yenikapı öhd
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git