15 ilde ‘Newroz’ operasyonu: 170 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Newroz kutlamaları öncesi ve sonrasında “örgüt propagandası yapmak” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla 15 ilde toplam 170 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Newroz'da gözaltına alınan 26 kişiden 25'i serbest bırakıldı

Emniyettin açıklamasına göre, 17-22 Mart 2026 tarihlerinde Aydın, Batman, Antep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Urfa ve Van’da 72, 24 Mart 2026 tarihinde ise İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Urfa, Antalya ve Mardin’de 98 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'de Newroz'a katılan çok sayıda kişinin evine bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 38 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da altı gözaltı

Diyarbakır'daki Newroz kutlamasının ardından da altı kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geçmiş yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen altı şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de ev baskını

İzmir'de sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında en az 14 kişi Newroz Bayramı'nda "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İsimleri henüz öğrenilmeyen kişiler, Konak'ta bulunan Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(AB)