İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Filistinli kadın esire: "Burası otel değil"

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bir İsrail hapishanesinde alıkonulan Filistinli kadın esirin tutulduğu hücreyi bastığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Ben-Gvir’in, hak ihlallerini dile getiren Filistinli esirle alay ettiği görüldü.

AA'nın geçtiği habere göre, Filistinli kadın esirin temiz su ve gıdaya erişemediklerini, tıbbi tedaviden mahrum bırakıldıklarını ve ağır şartlar altında tutulduklarını belirtmesi üzerine Ben-Gvir, hücredaki bir su şişesini göstererek insan hakları ihlallerini inkar etti.

Tehditkar bir üslup kullanan İsrailli Bakan, esire yönelik "Su var aslında, görüyorum. Ama yemeklerin iyi olması gerekmiyor. Burası otel değil. Eskiden burası bir oteldi, bugün değil" dedi.

Ben-Gvir’in göreve gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik ihlallerin sistematik olarak arttığı belirtiliyor.

İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre İsrail cezaevlerinde 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli esir bulunuyor. Açlık, işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle bugüne kadar çok sayıda Filistinli esir yaşamını yitirdi.

(EMK)