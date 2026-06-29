ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 29.06.2026 14:25 29 Haziran 2026 14:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.06.2026 14:28 29 Haziran 2026 14:28
Okuma Okuma:  2 dakika

Türkiye’den İsrail’in ‘Ermeni Soykırımı’ kararına tepki

“İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye’den İsrail’in ‘Ermeni Soykırımı’ kararına tepki
Fotoğraf: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, (Kaynak: Anadolu Ajansı / Arşiv).

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti’nin “Ermeni Soykırımı” kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, İsrail’in hâlihazırda Gazze’de soykırım suçu işlediğine dikkat ettiği açıklamasında şöyle dedi:

Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı’nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.

Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Türkiye, İsrail’in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.

Ne olmuştu?

İsrail Hükümeti, Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın dün (28 Haziran) sunduğu teklifi oybirliğiyle kabul ederek, 24 Nisan 1915’te Ermenilere yönelik katliamları “soykırım” olarak tanıma kararı aldı.

Sa’ar, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Doğru olanı yapmak için asla geç değildir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya verdiği destek için ve hükümet bakanlarına, sunduğum karar önerisini oy birliğiyle kabul ederek Ermeni Soykırımı’nın İsrail tarafından tanınmasına verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Böylece İsrail, bunu kabul ederek ahlâki bir sorumluluğu yerine getiren ve tarihsel gerçeği tanıyarak onu inkâr etme girişimlerini reddeden 32 ülkeye katılmış oluyor.” 

Kaynak: İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın resmî internet siteleri. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ermeni soykırımı İsrail gazze'de saldırı soykırım İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar 24 nisan 1915 benjamin netanyahu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git