Türkiye’den İsrail’in ‘Ermeni Soykırımı’ kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti’nin “Ermeni Soykırımı” kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlık, İsrail’in hâlihazırda Gazze’de soykırım suçu işlediğine dikkat ettiği açıklamasında şöyle dedi:
Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı’nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.
Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Türkiye, İsrail’in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.
Ne olmuştu?
İsrail Hükümeti, Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın dün (28 Haziran) sunduğu teklifi oybirliğiyle kabul ederek, 24 Nisan 1915’te Ermenilere yönelik katliamları “soykırım” olarak tanıma kararı aldı.
Sa’ar, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
“Doğru olanı yapmak için asla geç değildir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya verdiği destek için ve hükümet bakanlarına, sunduğum karar önerisini oy birliğiyle kabul ederek Ermeni Soykırımı’nın İsrail tarafından tanınmasına verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Böylece İsrail, bunu kabul ederek ahlâki bir sorumluluğu yerine getiren ve tarihsel gerçeği tanıyarak onu inkâr etme girişimlerini reddeden 32 ülkeye katılmış oluyor.”
It's never too late to do the right thing.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 28, 2026
I thank @IsraeliPM Netanyahu for his support, and the government ministers for their unanimous approval of the resolution I initiated for Israel's recognition of the Armenian Genocide.
Thus, Israel joins 32 countries that have… pic.twitter.com/SHZ5v58U6G
Kaynak: İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın resmî internet siteleri. (TY)