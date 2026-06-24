"İsrail Gazze’de çocukları hedef alarak soykırımı sürdürüyor"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze’de Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığına ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Raporda, İsrailli makamlar ve güvenlik güçlerinin “yüzbinlerce Filistinli çocuğun ölümüne, ağır fiziksel ve ruhsal zarara uğramasına yol açan eylemleri kasıtlı olarak gerçekleştirdiği” belirtildi.

Komisyon, bu eylemlerin Gazze’de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları, işgal altındaki Batı Şeria’da ise savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi için makul gerekçeler bulunduğunu bildirdi.

Komisyona göre çocukların hedef alınması, “Gazze’de Filistinlilerin geleceğini, çocuklarını hedef alarak yok etmeye yönelik kasıtlı bir stratejinin” parçası.

“Ateşkesten sonra da sürdü”

Raporda, Filistinli çocuklara yönelik ihlallerin 7 Ekim 2023’ten sonra başlayan savaş boyunca sürdüğü, Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten sonra da çocukların hedef alınmaya devam ettiği kaydedildi.

Komisyon Başkanı Srinivasan Muralidhar, rapora eşlik eden açıklamasında, “Kanıtlar, Filistinli çocukların İsrail güvenlik güçleri tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını ve öldürüldüğünü gösteriyor” dedi.

Raporda, İsrail güçlerinin yoğun nüfuslu yerleşim alanlarında yüksek tahrip gücüne sahip mühimmat ve geniş etki alanına sahip silahlar kullanmayı sürdürdüğü belirtildi. Komisyon, çocuk ölümlerindeki artışa rağmen bu saldırıların devam etmesinin, saldırıların kasıtlı olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

Komisyon ayrıca İsrail güvenlik güçlerinin Gazze’deki sivil nüfusun tamamını Hamas ve diğer silahlı gruplarla ilişkilendirdiğini, bu nedenle çocukların da toplu halde hedef alındığını değerlendirdi.

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21 binden fazla çocuk öldürüldü

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te Hamas öncülüğündeki grupların İsrail’in güneyine yönelik saldırılarının ardından Gazze’ye saldırı başlatmıştı. 7 Ekim saldırılarında yaklaşık 1200 kişi öldü, 251 kişi rehin alındı.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında en az 73 bin 35 kişi öldürüldü. Öldürülenlerin 21 bin 280’den fazlası çocuk. BM, Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerini güvenilir kabul ediyor.

Komisyon, İsrail güçleri tarafından öldürülenlerin yaklaşık yüzde 30’unun çocuk olduğunu belirtti.

“Çocukların neredeyse tamamı psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor”

Rapora göre İsrail’in Gazze’ye dayattığı koşullar çocukların sağlık, gelişim ve yaşam hakkı üzerinde ağır sonuçlar yarattı. Komisyon, bu koşulların önlenebilir ölümlere, kalıcı sakatlanmalara ve yaygın travmaya yol açtığını kaydetti.

Sağlık ve üreme sağlığı tesislerine yönelik saldırıların yeni doğanların hayatta kalma şansını azalttığı, düşük vakalarındaki artışla da bağlantılı olduğu belirtildi.

Raporda, Gazze’deki çocukların neredeyse tamamının psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Muralidhar, çocukların hedef alınmasının Filistin halkının varlığını sürdürme ve kendi geleceğini belirleme kapasitesini de zayıflattığını söyledi.

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Batı Şeria’da gözaltı, işkence ve yerleşimci şiddeti

Komisyonun raporu yalnızca Gazze’yi değil, işgal altındaki Batı Şeria’yı da kapsıyor.

Raporda, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da Filistinli çocuklara yönelik İsrailli yerleşimci şiddetinde keskin artış tespit edildiği belirtildi. Toplu gözaltılar ve tutuklamalar sırasında cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere işkenceye ilişkin kanıtların belgelendiği aktarıldı.

Komisyona göre Filistinli çocuklar, özellikle de erkek çocuklar, gözaltında sistematik kötü muameleye maruz bırakıldı. Zorla soyundurulma, dayak ve yiyecekten mahrum bırakma bu uygulamalar arasında yer aldı.

Komisyon, bu uygulamaların “işkence” ve “büyük acıya veya ciddi yaralanmaya yol açan diğer insanlık dışı eylemler” kapsamında insanlığa karşı suç olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna vardı.

İsrail reddetti

İsrail Dışişleri Bakanlığı, raporu “tamamen reddettiğini” açıkladı. Bakanlık, raporu “iftira niteliğinde bir uydurma” ve “öncekileri kadar çirkin bir propaganda metni” olarak niteledi.

İsrail’in Cenevre’deki diplomatik misyonu da raporu “iftira niteliğinde bir sahtekârlık” diye tanımladı.

İsrail, Hamas’ı insani yardımları ve hastaneler için gönderilen yakıtı kendi amaçları için kullanmakla suçladı. Hamas bu suçlamaları reddederken, İsrail de Gazze’ye yardım ve yakıt girişini engellemekle suçlanıyor.

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Önceki raporda da soykırım suçlaması vardı

BM İnsan Hakları Konseyi, İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail’e ilişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nu 2021’de kurdu. Üç uzmandan oluşan komisyon, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun ihlal edildiği iddialarını araştırıyor; ancak resmen BM adına konuşmuyor.

Komisyon, Eylül 2025’te yayımladığı önceki raporunda da İsrail’i Gazze’de Filistinlilere karşı soykırım işlemekle suçlamıştı.

O raporda, 1948 Soykırım Sözleşmesi’nde tanımlanan beş soykırım fiilinden dördünün İsrailli makamlar ve güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği sonucuna varmak için makul gerekçeler bulunduğu belirtilmişti.

İsrail ise söz konusu raporu da “çarpıtılmış” ve “yanlış” diyerek reddetmişti.

(NÖ)