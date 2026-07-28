Ruffalo'dan Netanyahu'ya: Manyak bir katilsin

Gazze’deki insan Hakları ihlallerine karşı duruşuyla bilinen Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Netanyahu’yu doğrudan hedef aldı.

AA'nın haberine göre, Başsavcı Kerim Han’ın görevden ayrılmasının İsrail’in bölgede işlediği savaş suçlarını üstünü örtemeyeceğini vurgulayan Ruffalo, şöyle dedi:

"Adaletten kaçamazsın. Tarihi de değiştiremezsin. Sen manyak bir katilsin Binyamin Netanyahu ve her zaman böyle hatırlanacaksın."

Ne olmuştu?

Ruffalo’nun bu sert çıkışının arka planında, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) aylardır süren çalkantılı bir süreç yatıyor.

Her şey, Başsavcı Kerim Han’ın Mayıs 2024’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri talep etmesiyle başladı.

Bu hamlenin hemen ardından hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Han, Mayıs 2025’te iddialar nedeniyle izne ayrıldı. Ardından UCM tarafından görevlendirilen bağımsız bir yargıç heyeti, yürüttüğü soruşturma sonucunda iddiaları destekleyecek herhangi bir suistimal tespit edilmediğini raporladı. Ancak bu aklanma raporuna rağmen süreç durmadı; UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu Han'ı önce geçici olarak görevden uzaklaştırdı, ardından 24 Temmuz’da 125 taraf devletin katılımıyla yapılan gizli oylama sonucunda Roma Statüsü’nün 46. maddesi uyarınca görevine resmen son verdi.

Alınan bu karar, uluslararası kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kerim Han’ın hukuk ekibi, oylama sürecinde müvekkillerine hiçbir şekilde savunma ve kendilerini ifade etme hakkı tanınmadığını belirterek karara sert tepki gösterdi.

Sürecin somut delillerden yoksun, usulsüz ve tamamen hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü vurgulayan avukatlar, kararın arkasında ağır siyasi baskıların olduğuna dikkat çekti.

Şubat 2021'de seçilip Haziran 2021'de yemin ederek UCM'nin üçüncü başsavcısı olan Kerim Han'ın görevden alınması Netanyahu hükümetinde büyük bir memnuniyet yaratırken; Mark Ruffalo gibi duyarlı isimler ve uluslararası kamuoyu, yaşananların küresel adalet mekanizmasına ağır bir gölge düşürdüğünü savunuyor.

(EMK)