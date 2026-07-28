ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 08:26 28 Temmuz 2026 08:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 08:31 28 Temmuz 2026 08:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Ruffalo'dan Netanyahu'ya: Manyak bir katilsin

Ruffalo, Başsavcı Kerim Han’ın görevden ayrılmasının İsrail’in bölgede işlediği savaş suçlarını üstünü örtemeyeceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ruffalo'dan Netanyahu'ya: Manyak bir katilsin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Gazze’deki insan Hakları ihlallerine karşı duruşuyla bilinen Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Netanyahu’yu doğrudan hedef aldı.

AA'nın haberine göre, Başsavcı Kerim Han’ın görevden ayrılmasının İsrail’in bölgede işlediği savaş suçlarını üstünü örtemeyeceğini vurgulayan Ruffalo, şöyle dedi: 

"Adaletten kaçamazsın. Tarihi de değiştiremezsin. Sen manyak bir katilsin Binyamin Netanyahu ve her zaman böyle hatırlanacaksın."

Ne olmuştu?

Ruffalo’nun bu sert çıkışının arka planında, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) aylardır süren çalkantılı bir süreç yatıyor.

Her şey, Başsavcı Kerim Han’ın Mayıs 2024’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri talep etmesiyle başladı.

Bu hamlenin hemen ardından hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Han, Mayıs 2025’te iddialar nedeniyle izne ayrıldı. Ardından UCM tarafından görevlendirilen bağımsız bir yargıç heyeti, yürüttüğü soruşturma sonucunda iddiaları destekleyecek herhangi bir suistimal tespit edilmediğini raporladı. Ancak bu aklanma raporuna rağmen süreç durmadı; UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu Han'ı önce geçici olarak görevden uzaklaştırdı, ardından 24 Temmuz’da 125 taraf devletin katılımıyla yapılan gizli oylama sonucunda Roma Statüsü’nün 46. maddesi uyarınca görevine resmen son verdi.

Alınan bu karar, uluslararası kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kerim Han’ın hukuk ekibi, oylama sürecinde müvekkillerine hiçbir şekilde savunma ve kendilerini ifade etme hakkı tanınmadığını belirterek karara sert tepki gösterdi.

Sürecin somut delillerden yoksun, usulsüz ve tamamen hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü vurgulayan avukatlar, kararın arkasında ağır siyasi baskıların olduğuna dikkat çekti.

Şubat 2021'de seçilip Haziran 2021'de yemin ederek UCM'nin üçüncü başsavcısı olan Kerim Han'ın görevden alınması Netanyahu hükümetinde büyük bir memnuniyet yaratırken; Mark Ruffalo gibi duyarlı isimler ve uluslararası kamuoyu, yaşananların küresel adalet mekanizmasına ağır bir gölge düşürdüğünü savunuyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze Mark Ruffalo Netenyahu israil filistin israil - filistin
ilgili haberler
İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli esire işkenceyi doğruladı
3 Temmuz 2026
/haber/israil-ordusu-gazze-de-filistinli-esire-iskenceyi-dogruladi-321132
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları: Can kaybı 4 bin 278’e ulaştı
30 Haziran 2026
/haber/israil-ordusunun-lubnana-saldirilari-can-kaybi-4-bin-278e-ulasti-321060
Türkiye’den İsrail’in ‘Ermeni Soykırımı’ kararına tepki
29 Haziran 2026
/haber/turkiyeden-israilin-ermeni-soykirimi-kararina-tepki-321007
İsrailli bakan Ben-Gvir, savaş suçları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığına şikayet edildi
29 Haziran 2026
/haber/israilli-bakan-ben-gvir-savas-suclari-nedeniyle-abd-adalet-bakanligina-sikayet-edildi-320982
"İsrail Gazze’de çocukları hedef alarak soykırımı sürdürüyor"
24 Haziran 2026
/haber/israil-gazzede-cocuklari-hedef-alarak-soykirimi-surduruyor-320820
İsrail’in “izsürücüleri” AKP’nin butlancıları
24 Haziran 2026
/yazi/israilin-izsuruculeri-akpnin-butlancilari-320801
ABD'nin İsrail'e Lübnan'da verdiği "sınırsız hareket" yetkisi sona erdi
23 Haziran 2026
/haber/abd-nin-israil-e-lubnan-da-verdigi-sinirsiz-hareket-yetkisi-sona-erdi-320793
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli esire işkenceyi doğruladı
3 Temmuz 2026
/haber/israil-ordusu-gazze-de-filistinli-esire-iskenceyi-dogruladi-321132
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları: Can kaybı 4 bin 278’e ulaştı
30 Haziran 2026
/haber/israil-ordusunun-lubnana-saldirilari-can-kaybi-4-bin-278e-ulasti-321060
Türkiye’den İsrail’in ‘Ermeni Soykırımı’ kararına tepki
29 Haziran 2026
/haber/turkiyeden-israilin-ermeni-soykirimi-kararina-tepki-321007
İsrailli bakan Ben-Gvir, savaş suçları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığına şikayet edildi
29 Haziran 2026
/haber/israilli-bakan-ben-gvir-savas-suclari-nedeniyle-abd-adalet-bakanligina-sikayet-edildi-320982
"İsrail Gazze’de çocukları hedef alarak soykırımı sürdürüyor"
24 Haziran 2026
/haber/israil-gazzede-cocuklari-hedef-alarak-soykirimi-surduruyor-320820
İsrail’in “izsürücüleri” AKP’nin butlancıları
24 Haziran 2026
/yazi/israilin-izsuruculeri-akpnin-butlancilari-320801
ABD'nin İsrail'e Lübnan'da verdiği "sınırsız hareket" yetkisi sona erdi
23 Haziran 2026
/haber/abd-nin-israil-e-lubnan-da-verdigi-sinirsiz-hareket-yetkisi-sona-erdi-320793
Sayfa Başına Git