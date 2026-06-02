Îranê danûstandinên nerasterast ên bi DYAyê re dan rawestandin
Îranê, danûstandinên nerasterast ên ku ligel DYAyê bi rêve dibe, dan sekinandin. Li gorî nûçeya ajansa nûçeyan a Îranê Tasnimê ku serbi Supaya Pasdarên Îranê ye, ev biryar piştî ku Îsraîlê operasyonên xwe yên leşkerî yên li Libnanê yên li dijî Hizbullahê kûr kirin, hat girtin.
Tasnîmê nivisiye ku şandeya danûstandina ya Îranê, pevguhartina peyamên ku bi rêya navbeynkaran ligel Washîngtonê bi rêve dibû, rawestandiye.
Artêşa Pasdarên Îranê: Me li baregeha hewayî ya DYAyê da
Ajansê her wiha da zanîn ku Îranê girtina tam a Tengava Hurmuzê û aktîfkirina eniyên din, di nav de Tengava Babilmendebê jî, xistiye nav rojeva xwe.
“Binpêkirina li ser eniyekê, binpêkirina hemû eniyan e”
Wezîrê Karên Derve yê Îranê Ebas Eraqçî di daxuyaniya li ser hesabê xwe yê Xê de, geşedanên li Libnanê wekî parçeyekî agirbestê nirxandin.
Eraqçî got: “Agirbesta di navbera Îran û DYAyê de, bê nîqaş agirbestek e ku Libnan jî di nav de hemû eniyan li xwe digire. Binpêkirina agirbestê li eniyekê, tê wateya binpêkirina agirbestê ya li ser hemû eniyan. DYA û Îsraîl, berpirsiyarên encamên her cûre binpêkirinê ne.”
DYAyê bîlançoya şerê li Îranê eşkere kir
Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê Îsmaîl Beqayî jî îdia ku Washîngton di guftûgoyan de “peyamên nakok” dide. Beqayî diyar kir ku “daxwazên DYAyê yên ku her dem diguherin” dibin sedema dirêjbûna hevdîtinan.
Serokê DYAyê Donald Trump, di saetên sibehê de li ser medyaya civakî daxuyaniyek dabû û gotibû: “Îran bi rastî dixwaze peymanekê bike û ev peyman dê hem ji bo DYAyê hem jî ji bo kesên ku bi me re tevdigerin bi fêde be.”
Piştî vê geşedanê, bihayê petrolê ji bo her varîlekê zêdetirî 5 dolaran bilind bû û ji asta 92 dolarî derket 97 dolaran.
For immediate attention:— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026
The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon.
Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts.
The US and Israel are responsible for the consequences of any violation.
Hevdîtinên DYA-Îranê
Hevdîtinên di navbera DYA û Îranê de ne rasterast bûn, bi rêya navbeynkaran bi rêve diçûn. Pakistanê ji bo peymaneke aştiyê ango agirbesteke mayînde di navbera her du welatan de pêk were navbeynkarî dikir.
Di nav mijarên sereke yên guftûgoyan de; bernameya nukleerî ya Îranê, rakirina ambargoyan, rakirina astengiyên li ser dahatên petrolê yên Îranê yên ku hatibûn blokekirin, rakirina dorpêçkirina li ser benderên Îranê û ji nû ve vekirina Tengava Hurmuzê ya ji bo derbasbûna ewle cih digirtin.
Di rojên dawî de, di trafîka dîplomasiyê de sînyalên pêşveçûnê hatibûn dayîn. Îranê ragihandibû ku wan ji DYAyê pêşniyareke nû girtiye û ew vê pêşniyarê dinirxînin. Her wiha hatibû ragihandin ku rayedarên Pakistanî jî ji bo hêsankirina trafîka peyaman di dewrê de ne. Li aliyê DYAyê jî, daxuyaniyên bi vî rengî hatibûn dayîn ku di hin prensîbên peymanê de pêşveçûn hatiye çêkirin.
Êrîşên Îsraîlê yên li ser Libnanê û Agirbest
Artêşa Îsraîlê di 2ê Adarê de li ser Libnanê êrîşên hewayî yên dijwar dabûn destpêkirin û li başûrê wî welatî gelek herêm û bajarok dagir kiribûn.
Hikûmeta Libnanê di vê pêvajoyê de ragihandibû ku hejmara kesên ku ji cih û warên xwe bûne ji 1 mîlyonî derbas bûye.
Serokê DYAyê Donald Trump di daxuyaniya xwe ya 24ê Nîsanê de diyar kiribû ku agirbesta demkî ya 10 rojî ya ku di 17ê Nîsanê de di navbera Libnan û Îsraîlê de ketibû meriyetê, 3 hefteyên din hatiye dirêjkirin.
Îsraîlê di rojekê de li Xeze û Lubnanê 3 rojnameger kuştin
Di encama tûra sêyem a guftûgoyên di navbera Libnan û Îsraîlê de ku di 14-15ê Gulanê de bi navbeynkariya DYAyê hatibûn çêkirin, biryar hatibû girtin ku agirbest ji 17ê Gulanê pê ve 45 rojên din bê dirêjkirin û di destpêka meha Hezîranê de jî tûra çarem a guftûgoyan bê kirin.
Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê di daxuyaniya xwe ya dawî de ragihandibû ku di êrîşên ku Îsraîlê ji 2ê Adarê vir ve birine ser welat de, 3 hezar û 412 kes mirin e.
Serokwezîrê Îsraîlê Binyamin Netanyahu di daxuyaniya xwe ya 25ê Gulanê de gotibû ku wî ferman daye artêşê ku êrîşên li ser Libnanê zêdetir bikin.
(HA/AY)