DYAyê bîlançoya şerê li Îranê eşkere kir

Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) bîlançoya şerê li Îranê eşkere kir.
Koşka Spî ragihandiye ku di 38 rojan de şiyana leşkerî ya Îranê bi awayekî wisa hatiye têkbirin ku Tehranê ji bo agirbestê "lava kiriye."
Encamên leşkerî
Li gorî daneyên Koşka Spî zererên ku gihîştine Îranê bi vî rengî ne:
Şiyana mûşekî û dronî: Zêdetirî ji sedî 85ê binesaziya pîşesaziya parastinê ya Îranê û piraniya mûşekên balîstîk û dronên dûravêj hatine têkbirin.
Hêza asmanî: Beriya operasyonê Îranê rojane 30 heta 100 firînên asmanî hebûn lê niha hejmara firînên wê daketiye "sifirê."
Hêza deryayî: 150 keştiyên şer ên ji 16 cureyên cuda hatine têkbirin. Hemû jêrderyayî hatine noqkirin û ji sedî 97ê mayînên deryayî yên Îranê hatine jinavbirin.
Pîşesaziya fezayê: Ji sedî 70yî baregehên avêtin û kontrolkirina asmanî yên Îranê hatine wêrankirin.
Hevpeyman: Îran êdî nikare çek û mûşekan ji bo komên xwe yên mîlîs bişîne, çimkî kargehên çêkirina çekan hatine jinavbirin.
Daneyên êrişên DYA
Operasyonên artêşa Amerîkayê yên 38 rojî ev in:
- Pêkanîna 10 hezar û 200 êrişên asmanî.
- Lêdana 13 hezar armancan li nav Îranê.
- Têkbirina 2 hezar navendên fermandariyê û kontrolê.
- Teqandina 1500 pergalên parastina asmanî.
- Xistina 1000 dronên êrişkar û 700 mûşekên balîstîk ên Îranê ku ber bi hêzên Amerîkayê ve hatibûn avêtin.
Berdevka Koşka Spî Karoline Leavittê ev encam wekî "serkeftineke mezin" ji bo Amerîka û artêşa wê pênase kirin.
Leavittê got ku Trump soza xwe bi cih aniye ku operasyon dê tenê 4-5 hefteyan bajo û gefa Îranê ji bo her demê bi dawî bîne.
(AY)
*Çavkanî: Rûdaw