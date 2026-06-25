Hakkari Cezaevi'nde İranlı mahpusa işkence ve cinsel şiddet iddiası

Hakkari Barosu, İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Hakkari Şubesi, Hakkari Kapalı Hapishanesi önünde yaptıkları ortak basın açıklamasıyla, Salah Bimari ve Resul Bimari adlı iki İran vatandaşı mahpusa yönelik işkence ve kötü muamele iddialarını kamuoyuna duyurdu.

Üç kurum, Şemdinli’nin İran sınırında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Hakkari Kapalı Hapishanesi’ne götürülen Salah Bimari ve Resul Bimari’nin, hem gözaltı sürecinde hem de hapishaneye konulduktan sonra sistematik işkenceye maruz bırakıldığının iddia edildiğini belirtti.

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“Çobanlık yapmak için Türkiye’ye geçmeye çalıştılar”

Kurumların aktardığına göre, İran vatandaşı Salah Bimari ve Resul Bimari, Türkiye’ye gelerek çobanlık yapmak amacıyla birkaç kez sınır kapısından geçmeye çalıştı. Açıklamada, İran’da yaşanan savaş koşulları nedeniyle sınır kapılarından geçmelerine izin verilmediği, bunun üzerine iki kişinin Şemdinli ilçesine bağlı sınır köylerinden Türkiye’ye girmeye çalıştığı belirtildi.

Sınır bölgesinde askeri personel tarafından yakalandıkları belirtilen Bimari’lerin, önce sınır karakoluna götürüldüğü, ardından sivil ekiplerce alınarak Şemdinli merkezdeki kolluk binasına götürüldüğü aktarıldı.

Üç kurumun açıklamasında, iki kişinin burada işkenceye maruz bırakıldığı aktarıldı.

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Cinsel şiddet iddiası

Açıklamada, maruz kaldıkları işkence nedeniyle Salah Bimari ve Resul Bimari’nin vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yaralar oluştuğu, Resul Bimari’nin ise iki dişinin kırıldığı iddia edildi.

Kurumlar, ifade işlemlerinin ardından da işkencenin sürdüğünü, Resul Bimari’ye cinsel şiddet uygulandığı yönünde beyanların kendilerine ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, iki kişinin daha sonra tutuklanarak Hakkari Kapalı Hapishanesi’ne götürüldüğü; cezaevi idaresinin kolluk tarafından alınan adli muayene raporlarını kabul etmemesi üzerine yeniden hastaneye sevk edilerek adli muayene raporu aldırıldığı belirtildi.

Kurumlar, iki mahpusun cezaevine getirildikten sonra tek kişilik hücrelerde tutulduğunu da aktardı.

“Kolluk görevlileri cezaevinde mahpuslarla görüştü”

Ortak açıklamada yer verilen bir diğer iddia ise 10 Haziran günü yaşananlara ilişkin oldu.

Kurumlar, 10 Haziran’da saat 13.00 sularında, Şemdinli’de işkence uyguladığı ileri sürülen kolluk görevlilerinin Hakkari Kapalı Hapishanesi’ne geldiğini ve hukuka aykırı biçimde iki mahpusla ayrı ayrı görüştüğünü açıkladı.

Açıklamada, bu görüşme sırasında Resul Bimari’ye bir kez daha işkence uygulandığı iddia edildi. Cezaevi idaresinin işkenceye tanıklık ettiği halde herhangi bir önleyici girişimde bulunmadığı ileri sürüldü.

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Noter ve avukat görüşmesi engellendi iddiası

Üç kurum, açıklamada avukatlık ve noterlik faaliyetlerinin de engellendiğini belirtti.

Buna göre, 18-19 Haziran tarihlerinde Resul ve Salah Bimari’den vekaletname almak üzere Hakkari Noterliği ve tercümanlar cezaevine gitti. Ancak kurumların açıklamasına göre, “Resul ve Salah Bimari burada değiller” denilerek cezaevine alınmadılar.

21 Haziran’da da iki avukatın mahpuslarla görüşmek amacıyla cezaevine gittiği, ancak aynı gerekçeyle görüşmenin engellendiği aktarıldı.

Kurumlar, bu durumun yalnızca avukatlık ve noterlik faaliyetlerini değil, kamu hizmetlerinin yürütülmesini de engellediğini belirtti. Açıklamada, cezaevi idaresinin bu tutumuyla işkence izlerinin raporlaştırılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi.

“İşkence yasağı mutlak yasaktır”

Hakkari Barosu, İHD Hakkari Şubesi ve ÖHD Hakkari Şubesi, işkence ve kötü muamele yasağının hem uluslararası hukukta hem de iç hukukta hiçbir koşulda esnetilemeyecek mutlak bir yasak olduğunu vurguladı.

Açıklamada, işkence iddiaları karşısında devletin etkili soruşturma yürütmek, sorumluları belirlemek ve delillerin karartılmasını önlemekle yükümlü olduğu kaydedildi.

Üç kurum suç duyurusunda bulundu

Hakkari Barosu, İHD Hakkari Şubesi ve ÖHD Hakkari Şubesi, olayla ilgili ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kurumlar, adli ve idari makamların yasal ve pozitif yükümlülükleri gereği gecikmeksizin somut adım atmasını talep etti.

Açıklamada şu talepler sıralandı:

Mahpusların, kolluk veya hapishane personeli baskısından uzak bir ortamda, İstanbul Protokolü ilkelerine uygun olarak bağımsız hekim heyetlerince fiziksel ve psikolojik muayenelerinin ivedilikle yapılarak raporlandırılmasını talep ediyoruz. Soruşturmanın selameti, delillerin karartılmasının önlenmesi ve hapishanedeki mahpusların can güvenliğinin korunması amacıyla, şüpheli personelin tespiti ile derhal görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz. Söz konusu iddialara ilişkin tarafsız, bağımsız ve ivedi bir ceza soruşturmasının başlatılmasını talep ediyoruz.

(NÖ)