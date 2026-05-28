İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD hava üssünü vurduk
İran Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO, IRGC), yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin bugün şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi.
Açıklamada, “Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir,” dedi.
Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD’nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi verilmedi.
‼️‼️🚨🇮🇷🇺🇸 BREAKING | Reports are emerging of loud explosions near an American military facility close to Bandar Abbas.— IRGC NEWS (@IRGC_IRAN_News) May 28, 2026
Initial information suggests the area was targeted in a major strike, with heavy smoke and multiple blasts being reported.
Brent petrolün varili 94,72 dolardan işlem görüyor
Öte yandan, son yaşanan gelişmeler ışığında, ABD’nin İran’a ait Hürmüz Boğazı geçişlerini düzenleyen “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi”ne (PGSA) yaptırım uygulaması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak fiyatlarda yükselişe neden oldu.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,67 artarak 94,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,99 dolardan alıcı buldu.
ABD Hazine Bakanlığı, PGSA’nın İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını ve kuruluşa ödeme yapan veya anlaşma yapan gemi sahiplerinin de yaptırımlardan etkileneceğini açıkladı.
Karar, İran ile Umman arasında boğaz trafiğine ilişkin taslak bir anlaşma iddialarının reddedilmesinin ardından geldi. (TY)