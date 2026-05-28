İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD hava üssünü vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO, IRGC), yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin bugün şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, “Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir,” dedi.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran’ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD’nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi verilmedi.

